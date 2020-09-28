في ذكري رحيله الـ50..ناصر يدخل عصر الصناعات الثقيلة وينشئ أول مجمع صلب بالشرق الأوسط

تعد صناعة الحديد و الصلب واحدة من اهم الصناعات الثقيلة التى اتجهت اليها مصر بعد ثورة يوليو 1952 وذلك لاستغلال مصادر الثروة الطبيعية المتمثلة فى خام الحديد وبعض الخامات الأخرى وإنتاج الحديد بكافة إشكاله.
أضاف نجيدة فى تصريحات ل "صدى البلد " أن الاعتماد على اوربا الشرقية فى تكنولوجيا التصنيع والتدريب نتيجة العلاقات السياسية الجيدة التى تتمتع بها مصر مع الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت فضلا عن العلاقة المضطربة مع الدول الغربية.
أكد نجيدة ، أن الحديد و الصلب شركة تاريخية سياسية اجتماعية و قضيت نحو 36 عاما داخل الشركة فى قطاع الورش و الصيانة حيث كنا نستورد 1% مسلتزمات الانتاج و نقوم بتصنيع قطع غيار المعدات داخل الورش.
أعلنت الحديد و الصلب فى يناير 1991 كشركة مساهمة مصرية تابعة للقابضة للصناعات المعدنية وتخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 وتمارس أنشطة انتاج الحديد والصلب والاتجار فيه واستغلال مناجم الحديد وكافة الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب.
واصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى تحل اليوم ذكري رحيله الـ50 مرسوما بإنشاء مجمع الحديد و الصلب بحلوان عام 1954 برأسمال 2.1 مليون جنيه ليصبح اول مجمع لانتاج الصلب بمنطقة الشرق الاوسط وبدأ الانتاج الفعلى للمصنع بحلول 1958.
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وقال محمد سعد نجيدة ،الرئيس السابق لشركة الحديد و الصلب خلال الفترة ما بين 2011حتى 2017 إن المصنع بدأ انتاجه بتكنولوجيا مستوردة من المانيا الشرقية حيث اعتمد المصنع على خام الحديد المتوفرة بكثرة فى مناجم اسوان ، وفى عام 1964 اتجهنا الى روسيا الاتحاد السوفيتى سابقا و الاعتماد على مناجم الواحات البحرية ، حيث تم انشاء خط سكة حديد بين الواحات و حلوان و استمر العمل بهذه التكنولوجيا حتى هذه اللحظة.
أضاف نجيدة فى تصريحات ل "صدى البلد " أن الاعتماد على اوربا الشرقية فى تكنولوجيا التصنيع والتدريب نتيجة العلاقات السياسية الجيدة التى تتمتع بها مصر مع الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوقت فضلا عن العلاقة المضطربة مع الدول الغربية.
أكد نجيدة ، أن الحديد و الصلب شركة تاريخية سياسية اجتماعية و قضيت نحو 36 عاما داخل الشركة فى قطاع الورش و الصيانة حيث كنا نستورد 1% مسلتزمات الانتاج و نقوم بتصنيع قطع غيار المعدات داخل الورش.
أعلنت الحديد و الصلب فى يناير 1991 كشركة مساهمة مصرية تابعة للقابضة للصناعات المعدنية وتخضع لأحكام القانون 203 لسنة 1991 وتمارس أنشطة انتاج الحديد والصلب والاتجار فيه واستغلال مناجم الحديد وكافة الأعمال المتعلقة بالحديد والصلب.