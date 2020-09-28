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تعليم

للطلاب الجدد.. تعرف على مصروفات الكليات بجامعة القاهرة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:19 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والبدء فى التقديم للكليات يبحث الطلاب الجدد عن مصروفات الكلية التى تم الترشيح لها بعد تسجيل رغاباتهم فى جميع مراحل التنسيق. 

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ينشر موقع صدى البلد مصروفات كليات جامعة القاهرة، لمساعدة الطلاب فى مرحلة التقديم وجاءت أسعار المصروفات كالآتى: 

- كلية التجارة
برنامج الدراسة الانجليزى 17500 جنيه
برنامج الدراسة المشترك مع جامعة جورجيا 41000 جنيه
برنامج العلوم اكتوارية  17500 جنيه

- طب الفن والأسنان
البرنامج المتكامل الدولى 51750 جنيها

- كلية العلوم 
الكيمياء الحيوية الجزئية  600 جنيه للساعة 
علوم البترول والجولوجية 600 جنيه للساعة 

- كلية الآداب
الترجمة الفرنسية 555 جنيها للساعة المعتمدة 
الترجمة الألمانية 555 جنيها للساعة المعتمدة 
الترجمة الإسبانية التخصصية 555 جنيها للساعة المعتمدة 

اللغة العربية والآدب العربى لغير الناطقين بها 588 جنيها للساعة المعتمدة 
نظم المعلومات الجغرافية والمساحة 440 جنيها للساعة المعتمدة 
الكتابة الابداعية باللغة الإنجليزية 505 جنيهات للساعة المعتمدة 

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- كلية التربية للطفولة المبكرة
إعداد معلم رياض اطفال باللغة الإنجليزية 5000 جنيه

- طب القصر العينى 
البرنامج المتكامل بنظام النقاط الدولى 78000 جنيه

- كلية الصيدلة
الصيدلة الاكلنيكية 18150 جنيها

- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  

البرنامج باللغة الإنجليزية 650 جنيها للساعة المعتمدة       
برنامج العلوم السياسية والاقتصادية باللغة الفرنسية 650 جنيها للساعة المعتمدة     

- كلية الآثار
برنامج البكالوريوس الإرشاد الأثرى 25000 جنيه
برنامج البكالوريوس نظم المعلومات الأثرية 25000 جنيه

- الطب البيطرى
بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية 
تخصص طب الاحياء البحرية 20000 جنيه

وفى هذا السياق، كانت وزارة التعليم العالي أعلنت عن المصروفات الدراسية المختلفة، فى الجامعات الأهلية، وجاءت  مجال الطب 105 آلاف جنيه وطب الأسنان بملبغ 97 ألف جنيه ومجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه ومجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه.

وحددت الوزارة مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة كما يلى:

مجال الطب 105 آلاف جنيه

مجال طب الإسنان 97 ألف جنيه

 مجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه

 مجال العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه

مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه

 مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه

مجال العمارة 69 ألف جنيه

مجال علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه

 مجال اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه

 مجال الدراسات القانونية 45 ألف جنيه

 مجال العلوم الإدارية 46 ألف جنيه

 مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه

مجال الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه

مجال الفنون 50 ألف جنيه

مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه

 مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه

 مجال الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه

 مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه

 مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه

 مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، قال فى تصريح سابق إنه من المقرر بدء الدراسة بجامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة فى العام الدراسى 2020-2021 والتى ستبدأ فى 17 أكتوبر.
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