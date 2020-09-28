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مرأة

احذري .. علاج انقطاع الطمث يصيبك بأمراض خطيرة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يقول الخبراء إن العلاجات الهرمونية مثل الإستروجين والبروجستين ربما لا تزال أفضل علاج لأعراض انقطاع الطمث.

ووفقًا لموقع health line لقد أثيرت أسئلة حول هذه العلاجات، بعد أن أشارت دراسة أجريت عام 2002 إلى أنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وكذلك أمراض القلب.

ويقول الخبراء إن العلاج الهرموني آمن نسبيًا إذا تم تنفيذه أثناء دخول النساء إلى سن اليأس ويستخدم لفترة قصيرة من الزمن، وأشاروا إلى أن هناك بدائل تشمل الكريمات والوجبات الغذائية.

ويمكن أن تكون أعراض انقطاع الطمث عبارة عن مجموعة من النكات، ولكن في الواقع لا يوجد شيء مضحك عنها، وقال الدكتور هيو تايلور، رئيس قسم التوليد وأمراض النساء وعلوم الإنجاب في كلية الطب بجامعة ييل في ولاية كونيتيكت ، والذي سيناقش بعض التطورات الأخيرة في هذا المجال، يبدو تقريبًا وكأنه شعور لطيف في ليلة باردة لا على الإطلاق فلعلاج الهرموني هذا الأسبوع في الندوة الافتراضية التي تسبق الاجتماع لعام 2020 لجمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية (NAMS).

في حين أن العلاج بالهرمونات البديلة، المشار إليه باسم العلاج التعويضي بالهرمونات، كثيرًا ما يوصف لعلاج أعراض مثل الهبات الساخنة ، فقد كان أيضًا موضوعًا للنقاش بعد دراسة عام 2002 التي وجدت أن العلاج يمكن أن يزيد من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي وأمراض القلب والسكتة الدماغية، وشروط أخرى.
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