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اقتصاد

تعرف على سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 29-9-2020

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:07 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
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علياء فوزى
ينشر موقع "صدى البلد"الاخبارى اسعار الدولار و العملات الاجنبية مقابل الجنيه في مستهل  تعاملات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع. 

اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء:
بلغ سعر اليورو 18.23 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع .

سجل سعر الجنيه الإسترلينى 20.01 جنيه للشراء، و20.42 جنيه للبيع.

وبلغ الفرنك السويسرى 16.89 جنيه للشراء، و17.07 جنيه للبيع.

أقرا ايضا..أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 28-9-2020

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.71 جنيه للشراء، و1.74 جنيه للبيع.

اسعار العملات الآسيوية اليوم الثلاثاء :
سجل 100 ين يابانى سعر 14.85 جنيه للشراء و15 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيه للشراء و2.31 جنيه للبيع.
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