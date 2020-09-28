AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لن نسمح لـ أردوغان بتكرار الإبادة.. رئيس أرمينيا: شبح الإمبراطورية العثمانية يعود

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:11 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أعاد رئيس دولة أرمينيا، أرمين سركيسيان، اليوم الاثنين، التذكير بالمذابح التي ارتكبتها تركيا بحق الأرمن، محذرًا من تكرارها.

وقال سركيسيان خلال كلمة افتتاحية في المؤتمر الدولي للأمن السيبراني إن تركيا تدعم أذربيجان في هجومها على أرتساخ بطائراتها المقاتلة من طراز F-16.

وأضاف: "تواجه أرمينيا تهديدًا إلكترونيًا كل يوم وليس فقط من جارتنا أذربيجان، ولكن أيضًا من تركيا، العضو في الناتو. للأسف، أصبح هذا التهديد الافتراضي أكثر وأكثر ماديًا".

وتابع: "ربما سمعت أن هناك صراعًا على حدود ناجورنو كاراباخ بدأ من قبل أذربيجان يوم الأحد. للأسف، عليّ أن أعلن أن تركيا العضو في الناتو تدعم الآن أذربيجان بشكل كامل من خلال طائراتها الإلكترونية بدون طيار ومن خلال الهجمات الإلكترونية، لكن ليس هذا فقط، تدعم تركيا أذربيجان أيضًا من خلال أفرادها ومستشاريها ومرتزقتها وأيضًا بطائرات إف -16".

وأكد: "لكل أرميني يعيش في جميع أنحاء العالم، هذا نوع من عودة الشبح، لماذا أقول شبح، لأنه شبح الإمبراطورية العثمانية، التي دبرت قبل 105 سنوات الإبادة الجماعية للأرمن.. لا توجد طريقة تجعلنا نسمح بحدوث هذه الإبادة الجماعية مرة أخرى".

يشار إلى أنه في وقت مبكر من صباح يوم 27 سبتمبر، شن الجيش الأذربيجاني هجومًا مكثفًا على أرتساخ بواسطة القوات الجوية والصواريخ والدبابات. وتقول أرمينيا إن القصف أدى إلى مقتل عدد من المدنيين، وأنه تم قصف المدارس ما أسفر عن مقتل أم وطفلها في مارتوني، أرتساخ. وأصيب العديد من المدنيين الآخرين. ولا تزال المعارك مستمرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هجوم بالمدافع والطائرات.. اشتعال المعارك بين أرمينيا وأذربيجان

تصب الزيت على النار.. تركيا تكشف موقفها من المعارك بين أذربيجان وأرمينيا

إعلان لرئيس أذربيجان عن الهجوم المضاد ضد أرمينيا

بعد إعلان علييف عن الهجوم المضاد.. أرمينيا تتهم أذربيجان بـ إعلان الحرب

حرب جديدة تشعل العالم صباح اليوم.. اندلاع القتال بين أرمينيا وأذربيجان .. اتهامات متبادلة بينهما حول من بدأ المعارك.. محاولة روسية للتهدئة ورغبة تركية في حرق الجميع.. ودعوة مصرية للتعقل

تفاصيل انفجار الصراع الأرميني الأذري المتجمد منذ عقود في منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية

ترشيحاتنا

خطوبة طفل فيلم الدادة دودي.. شاهد كيف تغيرت ملامحه

تخفيض جديد في أسعار هيونداي توسان hyundai tucson .. صور

أجرى مسحة كورونا.. رينيه فايلر يرحل عن الأهلي ويغادر القاهرة فجر الخميس

بعد مطالبة أحمد عز لها بالتعويض.. شاهد أول ظهور لـ شقيقة زينة

بجلسة إزالة الشعر .. حمو بيكا يثير سخرية وجدل متابعيه عبر السوشيال ميديا .. فيديو

حكاية التيربو في السيارات وأسباب تصنيعه وعيوبه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وسعر فولفو volvo xc60 موديل 2021 في مصر.. صور

العمر مجرد رقم .. ليلى علوي بإطلالة بيضاء وسط الطبيعة

هشاشة العظام وآلام المفاصل .. تعرف على أبرز أسباب آلام الظهر والوقاية منها