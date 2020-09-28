لن نسمح لـ أردوغان بتكرار الإبادة.. رئيس أرمينيا: شبح الإمبراطورية العثمانية يعود

أعاد رئيس دولة أرمينيا، أرمين سركيسيان، اليوم الاثنين، التذكير بالمذابح التي ارتكبتها تركيا بحق الأرمن، محذرًا من تكرارها.





وقال سركيسيان خلال كلمة افتتاحية في المؤتمر الدولي للأمن السيبراني إن تركيا تدعم أذربيجان في هجومها على أرتساخ بطائراتها المقاتلة من طراز F-16.





وأضاف: "تواجه أرمينيا تهديدًا إلكترونيًا كل يوم وليس فقط من جارتنا أذربيجان، ولكن أيضًا من تركيا، العضو في الناتو. للأسف، أصبح هذا التهديد الافتراضي أكثر وأكثر ماديًا".





وتابع: "ربما سمعت أن هناك صراعًا على حدود ناجورنو كاراباخ بدأ من قبل أذربيجان يوم الأحد. للأسف، عليّ أن أعلن أن تركيا العضو في الناتو تدعم الآن أذربيجان بشكل كامل من خلال طائراتها الإلكترونية بدون طيار ومن خلال الهجمات الإلكترونية، لكن ليس هذا فقط، تدعم تركيا أذربيجان أيضًا من خلال أفرادها ومستشاريها ومرتزقتها وأيضًا بطائرات إف -16".





وأكد: "لكل أرميني يعيش في جميع أنحاء العالم، هذا نوع من عودة الشبح، لماذا أقول شبح، لأنه شبح الإمبراطورية العثمانية، التي دبرت قبل 105 سنوات الإبادة الجماعية للأرمن.. لا توجد طريقة تجعلنا نسمح بحدوث هذه الإبادة الجماعية مرة أخرى".





يشار إلى أنه في وقت مبكر من صباح يوم 27 سبتمبر، شن الجيش الأذربيجاني هجومًا مكثفًا على أرتساخ بواسطة القوات الجوية والصواريخ والدبابات. وتقول أرمينيا إن القصف أدى إلى مقتل عدد من المدنيين، وأنه تم قصف المدارس ما أسفر عن مقتل أم وطفلها في مارتوني، أرتساخ. وأصيب العديد من المدنيين الآخرين. ولا تزال المعارك مستمرة.