محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف والاستعدادات لموسم الشتاء .. صور

تابع اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، ما شهدته مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ، اليوم الاثنين، من أعمال رفع القمامة وإزالة الإشغالات، ومتابعة رؤساء المدن للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا.





بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين، واستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية ،ومراجعة الصفايات والبلاعات استعدادًا لموسم الشتاء،بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





أوضح محافظ كفر الشيخ ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

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وعلى جانب آخر أشرَف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، علي انتظام سير العمل بالحملة الميكانيكية، ورفع كفاءة معدات النظافة وصيانة ونظافة جميع المعدات، وأشرَف اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي أعمال رفع الإشغالات ورفع المخلفات الصلبة ومسح وتهيئة طريق الرافد الدولي أمام السوق القطاعى بالمدينة.

وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على انتظام العمل بالمرافق العامة والتأكد من حضور النوبتجية الليلية بهم، مشددًا على بذل مزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بالإضافة الي متابعة أعمال إصلاح ماسورة مياه بشارع المعهد الديني، فضلًا عن المرور علي الوحدة المحلية بابودراز، والوحدة الصحية بالفتوح وأشرَف علي أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بالسوق، وعدد بعض من الشوارع بالمدينة، بالتنسيق مع قسم الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية.





وتفقد جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، المنطقة الصناعية بمطوبس، وتفقد مبنى بنك مصر المدرج تحت الانشاء، وتابع أعمال التشطيبات للمبنى الإداري بالمنطقة الصناعية، وتفقد مقر الوحدة المحلية للجزيرة الخضراء، وأقسام الوحدة والمركز التكنولوجي الفرعي بالوحدة لتلقى طلبات التصالح، والقسم الهندسي، وتابع أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب بقري القنى، وعزبة عمرو.





وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية ، وتفقد محطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، للاطمئنان على سير العمل بهم، وتابع أعمال رفع كفاءة خطوط خفض المنسوب بقري منشأة عباس، وتيدا.





وأشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على إصلاح أخطار الصرف الصحى بالمدينة، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطهير لجميع الخطوط والبيارات وصفايات الأمطار، ومواجهة التغيرات المناخية الطارئة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق.





وأشرَف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، علي بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة من تمهيد طريق كفرالشيخ – الشين، حيث تم رش طبقة المازوت أمام قرية كفرالمرازقة استعدادًا لأعمال رصف الطريق، بالإضافة الي متابعة أعمال وضع الطبقة الاسفلتية النهائية بطريق المنشاة الكبرى – الشين، وتوسيع الطريق على قدر المستطاع، وذلك لتيسير الحالة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتابع أعمال الحملة المكبرة لرفع كافة الإشغالات والإعلانات المخالفة بالمدينة، وتم رفع الإعلانات أعلى سنترال قلين المحطة أمام المسجد الكبير، وذلك بالتنسيق مع قسم الاعلانات والدعاية، وقسم الإشغالات.



