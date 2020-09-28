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رياضة

الجونة يكشف حقيقة تعرض أحمد ياسر ريان لحادث وانقلاب سيارته

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:35 م
احمد ياسر ريان
احمد ياسر ريان
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عمرو ابوبكر
تداولت بعض الصفحات التي تحمل اسم نادي الجونة خبر انقلاب سيارة أحمد ياسر ريان لاعب الفريق الأول المعار من النادي الأهلي.

وكشف مصدر داخل نادي الجونة عن حقيقة الخبر المتداول عن أحمد ياسر ريان. 

وقال المصدر خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن خبر انقلاب سيارة أحمد ياسر ريان غير صحيح، وما يتردد شائعات. 

وأضاف المصدر أن أحمد ياسر بصحة جيدة ولم يتعرض لأي حادث، ولكن يبدو أن ظهوره بشكل مميز في لقاء الزمالك وضعه في تريند السوشيال ميديا. 

وتابع: الشائعات التي يرددها البعض عن لاعبي الأهلي المعارين للجونة، لا أعلم سببها سوى أن اللاعبين متألقين مع الفريق؛ ويتلقوا الهجوم والشائعات بابتسامات. 

جدير بالذكر أن الجونة تلقى هزيمة أمس من الزمالك باربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد أن قدم مباراة مميزة سجل خلالها ثلاثة أهداف رائعين. 

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، ويحتاج الجونة الفوز بالمباريات المتبقية له في الدوري للبقاء في الدوري الممتاز وعدم الهبوط في الموسم القادم. 
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