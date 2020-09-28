AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مدعوما بالتفاؤل حول توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق.. الإسترلينى يرتفع أكثر من 1%

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:43 م
الجنيه الاسترلينى
الجنيه الاسترلينى
Advertisements
وكالات
صعد الجنيه الاسترليني أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين مدعوما بالتفاؤل حول امكانية توصل بريطانيا إلى اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر المقبل أو على الأقل تتفادى خروجا خشنا من التكتل.

وأطلق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أسبوع حاسما من المحادثات اليوم الاثنين لكنهما حذرا من إن الاتفاق ما زال بعيدا بعض الشيء.

وقفز الاسترليني واحدا بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2863 دولار بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.2930 دولار.

وارتفع الاسترليني 0.7 بالمئة أمام العملة الأوروبية إلى 90.61 بنس لليورو بعد أن سجل ذروة 20 يوما عند 90.26 بنس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاسترليني يقفز فوق 1.31 دولار ومأزق يواجه حزمة المساعدات الأمريكية لتخفيف تداعيات كورونا

الإسترليني يصعد متجاهلا بيانات أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة البريطانية

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. مجلس الوزراء: أيام قليلة وتعود حركة البناء بالكامل

تضم ألوان الطيف السياسي.. 8 قوائم تشعل السباق إلى قبة مجلس النواب

غسيل و مكواه 4 بس .. تعليق ساخر من أحمد عيد على مبارة وادى دجلة والإنتاج الحربي

بعد إذنك يا أشرف لو سمحت.. طارق يحيى يروي تفاصيل واقعته مع بن شرقي

عادات خاطئة تدمر النظر .. أغربها النوم وقطرات العيون

وزيرة الصحة تشارك في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادات خاطئة تدمر النظر .. أغربها النوم وقطرات العيون

مشهد أليم.. عروس تدخل في نوبة صرع أمام المعازيم ورد فعل قوي من عريسها| صور

3 طرق طبيعية وفعالة لعلاج التشنجات العضلية .. احرص عليها