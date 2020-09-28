مدعوما بالتفاؤل حول توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق.. الإسترلينى يرتفع أكثر من 1%

صعد الجنيه الاسترليني أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين مدعوما بالتفاؤل حول امكانية توصل بريطانيا إلى اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر المقبل أو على الأقل تتفادى خروجا خشنا من التكتل.



وأطلق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أسبوع حاسما من المحادثات اليوم الاثنين لكنهما حذرا من إن الاتفاق ما زال بعيدا بعض الشيء.



وقفز الاسترليني واحدا بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.2863 دولار بحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.2930 دولار.



وارتفع الاسترليني 0.7 بالمئة أمام العملة الأوروبية إلى 90.61 بنس لليورو بعد أن سجل ذروة 20 يوما عند 90.26 بنس.

