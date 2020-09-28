لطلاب الدبلومة الأمريكية .. تعرف على موعد امتحان EST

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لطلاب الدبلومة الامريكية المسجلين في امتحان EST أيام ٢٨ و ٢٩ سبتمبر، فقد تقرر أن يتم عقد الامتحان يومي الجمعة والسبت ٢ و ٣ أكتوبر ٢٠٢٠.
امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـSAT والـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر.
وتشمل مجموعات تقييمات EST على EST I وEST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـSAT.
ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بعض التفاصيل الهامة الخاصة بامتحان EST المقرر عقده لطلاب الدبلومة الأمريكية.
وتمثلت هذه التفاصيل في النقاط التالية :
- الجزء الأول من الاختبار Literacy test 1 مدته 27 دقيقة ويتألف من 13 سؤالا وهو مقابل لجزء الـ Writing and Language
- الجزء الثانى Literacy test 2 مدته 65 دقيقة ويتألف من 31 سؤالا وهو مقابل لجزء الـ Reading .
- جزء الرياضيات في اختبار EST I مدته 110 دقيقة ويتألف من 42 سؤالا من بينها اسئلة مسموح استخدام الآلة الحاسبة لحلها وأخرى يفضل عدم استخدام الآلة لحلها.
- اختبار الرياضيات EST 2 هو مقابل للـ Level 2 فى اختبارات SAT II.
كما تحدث وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اشكال الامتحان المتمثلة فيما يلي :
EST I:
MC - Multiple Choice Questions
DND - Drag and Drop
DD - Drop Down
FIB - Fill in the blanks
HS - HotSpot
SET1 - English with essay: ER = Extended Response
EST II: MCQs - multiple choice questions
وقال وزير التربية والتعليم : بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة فى الدورة الأولى من الاختبارات.