لطلاب الدبلومة الأمريكية .. تعرف على موعد امتحان EST

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بعض التفاصيل الهامة الخاصة بامتحان EST المقرر عقده لطلاب الدبلومة الأمريكية.

وتمثلت هذه التفاصيل في النقاط التالية :

- الجزء الأول من الاختبار Literacy test 1 مدته 27 دقيقة ويتألف من 13 سؤالا وهو مقابل لجزء الـ Writing and Language









- الجزء الثانى Literacy test 2 مدته 65 دقيقة ويتألف من 31 سؤالا وهو مقابل لجزء الـ Reading .









- جزء الرياضيات في اختبار EST I مدته 110 دقيقة ويتألف من 42 سؤالا من بينها اسئلة مسموح استخدام الآلة الحاسبة لحلها وأخرى يفضل عدم استخدام الآلة لحلها.





- اختبار الرياضيات EST 2 هو مقابل للـ Level 2 فى اختبارات SAT II.









كما تحدث وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اشكال الامتحان المتمثلة فيما يلي :









EST I:





MC - Multiple Choice Questions

DND - Drag and Drop

DD - Drop Down

FIB - Fill in the blanks

HS - HotSpot

SET1 - English with essay: ER = Extended Response





EST II: MCQs - multiple choice questions





وقال وزير التربية والتعليم : بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة فى الدورة الأولى من الاختبارات.