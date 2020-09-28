AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هدية محمد صلاح .. ساديو ماني يتعادل لـ ليفربول فى شباك آرسنال.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:36 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
إسماعيل محمود
عادل السنغالي ساديو ماني النتيجة لليفربول في شباك ارسنال، في المباراة التي تجمعهما في الدوري الإنجليزي.

ماني استغل هدية زميله محمد صلاح بمتابعته التسديدة القوية التي سددها وصدها لينو، ليسكنها في شباكه في الدقيقة 27.


وكان لاكازيت سجل الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد خطأ فادح من روبرتسون، لتصبح النتيجة تقدم ارسنال بهدف نظيف.

ساديو ماني تحصل على البطاقة الصفراء بعد ضربه كيفن تيرني مدافع ارسنال بالكوع في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 11، كان فان دايك قريبًا من تسجيل الهدف الأول لكن ديفيد لويز أبعد كرته الرأسية عن مرمى ارسنال.

ونفذ روبرتسون ضربة ركنية قابلها صلاح برأسه لكنها علت عارضة لينو.

ويشارك المصريان محمد صلاح ومحمد النني أساسيان في مباراة فريقهما اليوم، في تكرار للمباراة التي جمعت  أيضًا ليفربول وارسنال على كأس الدرع الخيرية والتي انتهت بفوز ارسنال.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل ليفربول وآرسنال المتوقع قبل موقعة كأس الدرع الإنجليزية

كأس الدرع الخيرية.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أرسنال

ليفربول يسيطر وأرسنال يتقدم | 30 دقيقة.. رفاق صلاح يبحثون عن العودة

خلال دقيقتين .. ليفربول يتقدم بهدفين على تشيلسي لـ ساديو ماني

موعد مباراة ليفربول وآرسنال اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

النني ضد صلاح .. تعرف على تشكيل آرسنال لملاقاة ليفربول في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

الزمالك يعلن رفضه خوض أي مباراة رسمية.. لهذا السبب | شاهد

أخبار الرياضة| نادر شوقي يستفز الزمالك.. الأهلي يودع فايلر.. وكواليس مفاوضات بيراميدز مع معلول

رغم حالته الصحية .. لطفي لبيب يشارك في عزاء المنتصر بالله

"الأمن رفضك".. تصريحات نارية لمساعد رئيس الوفد عن مصير الحزب في انتخابات "النواب" 2020 | فيديو

اجتماع لوفود أمنية وعسكرية ليبية بالغردقة.. الأمم المتحدة: نشكر مصر على تسهيل انعقاده

حقيقة تفاوض الأهلي مع رودولفو أروابارينا لتدريب الفريق خلفًا لـ فايلر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في احتفالية أبناء المحافظات الحدودية .. صبحي: الشباب في مقدمة اهتمام رئيس الجمهورية .. ولا ننسى شهداء الوطن |شاهد

475 إبرة.. مدرس حضانة يوشم عينيه ولسانه وجسده بالكامل ويرعب الأطفال

مذكرات طبيب عبد الناصر.. الساعات الأخيرة في حياة الرئيس الراحل