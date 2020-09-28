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رياضة

75 دقيقة.. ليفربول يحافظ على تقدمه وأرسنال يحاول التعادل على استحياء

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
مرت 75 دقيقة من أحداث المباراة التي تجمع فريقي ليفربول وأرسنال، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ساديو ماني كان قريبًا من مضاعفة الفارق في الدقيقة 48 عندما انطلق بالكرة في وسط ملعب أرسنال، قبل أن يسدد الكرة بقوة لكنها جاورت مرمى لينو.

وتحصل ألكسندر أرنولد على البطاقة الصفراء في الدقيقة 49، بعد تدخله القوي على كيفن تيرني مدافع أرسنال.

وفي الدقيقة 59، وصلت الكرة للفرنسي ألكسندر لاكازيت في انفراد تام بمرمى أليسون بيكر، لكنها سددها ضعيفة في يد حارس ليفربول

وفي الدقيقة 63، انفرد لاكازيت مرة أخرى بمرمى أليسون بيكر وأضاع الكرة بغرابة للمرة الثانية.

وفي الدقيقة 65، أضاع ساديو ماني فرصة تسجيل الهدف الثالث عندما جاورت تسديدته مرمى لينو.

وتحصل هيكتور بيليرين على البطاقة الصفراء بعد تدخله على ماني.

وتقدم ليفربول على ارسنال بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من البريميرليج.

وتحصل ساديو ماني على البطاقة الصفراء بعد ضربه كيفن تيرني مدافع ارسنال بالكوع في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة 11، كان فان دايك قريبًا من تسجيل الهدف الأول لكن ديفيد لويز أبعد كرته الرأسية عن مرمى ارسنال.

ونفذ روبرتسون ضربة ركنية قابلها صلاح برأسه لكنها علت عارضة لينو.

وتصدى لينو لتسديدة قوية من ساديو ماني في الدقيقة الخامسة عشر.

وزادت العارضة عن مرمى ارسنال بعد أن ارتطمت تسديدة أرنولد بها في الدقيقة 20.

وعلى عكس سير اللقاء، سجل الفرنسي لاكازيت الهدف الأول لـ ارسنال في الدقيقة 25 بعد خطأ فادح من روبرتسون، لتصبح النتيجة تقدم أرسنال بهدف نظيف.

وبعدها بدقيقتين ، استغل ماني هدية زميله محمد صلاح بمتابعته التسديدة القوية التي سددها وصدها لينو، ليسكنها في شباكه في الدقيقة 27.


وفي الدقيقة 34، عوض روبرتسون ليفربول عن خطأه بتسجيله الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من زميله أرنولد، ليتقدم لفريقه بهدف ثاني مقابل هدف لـ أرسنال.

ويشارك المصريان محمد صلاح ومحمد النني أساسيين في مباراة فريقهما اليوم، في تكرار للمباراة التي جمعت  أيضًا ليفربول وأرسنال على كأس الدرع الخيرية والتي انتهت بفوز أرسنال.

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