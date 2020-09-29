سفير اليابان بالقاهرة: الشباب المصري أذكياء للغاية

أكد نوكي ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة، أن مصر دولة رئيسية ومحورية ومهمة جدا لليابان وتلعب دورا هاما في استقرار وازدهار منطقة الشرق الأوسط.



قال السفير الياباني بالقاهرة نوكي ما ساكي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، و"شينزو آبي" التقيا 6 مرات وجهًا لوجه وحققوا العديد من النجاحات مجالات التعاون الثنائى بين مصر واليابان، منوهًا إلى أن المتحف المصري الكبير رمز للتعاون المصري الياباني وهدية عظيمة للحضارة الإنسانية.





وأضاف نوكي ماساكي، خلال حوار خاص ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقة الودية والصداقة الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان السابق ""شينزو آبي"، مثمنًا إعلان الرئيس السيسي إطلاق اسم رئيس الوزراء الياباني السابق على المرحلة الجديدة من الجامعة المصرية اليابانية، وكذلك على محور مروري جديد شرق القاهرة.







وأشار إلى أننا على يقين بأن الجامعة المصرية اليابانية تنمو كمركز للتعليم في مصر والشرق الأوسط وقبلنا 30 طالبا من أفريقيا ، موضحًا أن هناك علاقة صداقة وثيقة تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء اليابان السابق " شينزو أبى ".



