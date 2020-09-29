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مدبولى: مركز الأورام التابع لوزارة الصحة بمجرد اكتماله تصل تكلفته إلى مليار جنيه

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:42 م
مدبولى
مدبولى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، إننا نتابع مشروعات كثيرة جدًا كلها هدفها خدمة المواطن المصرى ، لذلك بدأنا بجامعة كفر الشيخ ، بالإضافة أن بها العديد من الكليات الحديثة التي تتواكب مع كافة العلوم. 


وأضاف مصطفى مدبولى ،  خلال حواره اليوم ، أن الجامعة ايضًا بها كليات خاصة بالمصايد والمزارع السمكية وتخدم الاحتياج الفعلي لسوق العمل المصرى ، لافتا إلى أن هدفنا أن الكليات تخدم سوق العمل وليس مجرد تخريج شباب فى تخصصات لا يحتاجها .

وأشار رئيس مجلس الوزراء ، إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي للنهوض بقطاع الصحة ، مضيفا : "  قمنا بتفقد مستشفى الطوارئ التابعة لجامعة شرم الشيخ و تكلفتها 2 مليار جنيه" .

ولفت رئيس مجلس الوزراء ،إلى أن مركز الأورام التابع لوزارة الصحة بمجرد اكتماله تصل تكلفته إلى مليار جنيه ، مضيفا : "  كما أننا نتحدث عن صرحين كبار تصل تكلفتهما على الدولة 3 مليارات جنيه ".

وتابع : " هذا المستشفى سيخدم كافة محافظات الدلتا وحرصنا على أن تكون كل محافظات مصر بها هذه النوعية من الصروح الطبية  ونضخ هذه المشروعات للاستثمار لانه فى منتهى الاهمية  نتمنى الرفع من الجودة الطبية فى مصر" .

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