مدبولي: خطة طموحة لتطوير طريق إسكندرية الزراعي ..فيديو

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن الدولة تعمل حاليا بتوجيهات الرئيس السيسي على تطوير طريق اسكندرية الزراعي ، نظرا لأنه يخدم الكثير من البشر ، كما يشهد حركة تنقلات ضخمة ، تخدم الاقتصاد المصري .









وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أنه من ضمن الجولة التفقدية اليوم في كفر الشيخ ، تفقد مشروعات تبطين الترع والتي تحقق وفر كبير وتقلل من هدر المياه .









وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، إلى أن محافظة كفر الشيخ تشهد ثباتا في اسعار اللحوم منذ عامين ، ضمن توجيهات الدولة لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار جيدة .





وأشار "مدبولي " ،إلى أن الوزارة تعمل حاليا على محور كفر الشيخ ، بتكلفة 1.1 مليار جنيه ، وهو يعد شريانا أفقيا ، يمتد حتى المنصورة .





وأوضح "مدبولي " ، أن مشروع محور كفر الشيخ ، يتزامن مع رؤية الدولة في توسعات الطرق ، وخدمة المواطنين ، ورفع كفاءة الطرق الداخلية .



