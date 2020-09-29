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مدبولي: خطة طموحة لتطوير طريق إسكندرية الزراعي ..فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 03:43 م
رئيس الوزراء ، مصطفى
رئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي
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نورهان رأفت
قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن الدولة تعمل حاليا بتوجيهات الرئيس السيسي على تطوير طريق اسكندرية الزراعي ، نظرا لأنه يخدم الكثير من البشر ، كما يشهد حركة تنقلات ضخمة ، تخدم الاقتصاد المصري .


وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أنه من ضمن الجولة التفقدية اليوم في كفر الشيخ ، تفقد مشروعات تبطين الترع  والتي تحقق وفر كبير  وتقلل من هدر المياه .


وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، إلى أن محافظة كفر الشيخ تشهد ثباتا في اسعار اللحوم منذ عامين ، ضمن توجيهات الدولة لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار جيدة .

وأشار "مدبولي " ،إلى أن الوزارة تعمل حاليا على محور كفر الشيخ ، بتكلفة 1.1 مليار جنيه ، وهو يعد شريانا أفقيا ، يمتد حتى المنصورة .

وأوضح "مدبولي " ، أن مشروع محور كفر الشيخ ، يتزامن مع رؤية الدولة في توسعات الطرق ، وخدمة المواطنين ، ورفع كفاءة الطرق الداخلية .

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