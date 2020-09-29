لإطلالة ساحرة .. خيارات مثالية لحضور حفل زفاف في النهار







وقالت الفاشون بلوجر جيهان هشام، ان حضور حفل زفاف بالنهار يحتاج إلى اختيار ألوان و اكسسورات مناسبة للظهور في النهار، لشعري بالرضا عن إطلالتك، ولضمان حدوث هذا الأمر عليكي بإتباع النصائح التالية. نصاب بالحيرة باستمرار عند حضور حفل زفاف بالنهار ؛ حيث ان انها تحتاج إلى الظهور بمظهر جذاب وفي نفس الوقت يتناسب مع الظهور خلال ساعات النهار، وهو الامر الذي يمكن تحقيقة بإختيار الملابس المناسبة مع الأكسسورات.





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وأضافت جيهان هشام في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان اهم نصيحة يجب اتباعها عند حضور حفل زفاف بالنهار هو ان تجنبى ارتداء فستان أو بدلة لونها أبيض، حتى لا تسرقى الانتباه من العروس التى تعتبر ملكة الحفل، لذلك يفضل ارتداء أى لون آخر.





وأكدت هشام، أنه يجب الحرص على اختيار إكسسوارات مناسبة من حيث الحقيبة وكذلك الأحذية والمجوهرات المختلفة، والمتناسقة مع الملابس، والتي تعطي إطلالة تكمل وتبرز من إطلالتك.





وأوضحت هشام، أنه يفضل ارتداء الألوان الزاهية فى حفلات الزفاف بالنهار، وبالأخص التي تقام فى فصل الصيف والربيع والخريف، مع التأكد من الألوان التى ترتديها وصيفات العروس حتى لا يحدث خلط فى حفل الزفاف.





وأكدت هشام، أنه يمكن ارتداء زوج من الأحذية ذو كعب عالٍ، مع الاحتفاظ بزوج من الصنادل المريحة التى يمكن ارتدائها عند الشعور بالتعب من ارتداء الكعب، حتى تستطيع الفتاة مواصلة الرقص بحفل الزفاف.



