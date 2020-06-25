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مرأة

للمحجبات.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:08 ص
4 نصائح عند شراء
4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020
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حياة عبد العزيز
أكدت روان عمرو الفاشون بلوجر، أن الفتاة المحجبة أصبحت لها نصيب كبير من الاستايلات المحتشمة في موضة صيف 2020، التي تتزين بها وتتسابق الماركات العالمية والمحلية على تقديم تصميمات بقصات محتشمة متناسقة في الشكل واللون والمظهر.

وتابعت أن التصميمات تحافظ على مظهر المرأة الشرقية، وقدمت في تصريحات صحفية أبرز النصائح التي يجب اتباعها عند الشراء.

1- الفساتين المزودة بطبقة من الشيفون أو الأورجانزا من الخلف ستساعدك في إخفاء الأرداف الممتلئة، يمكنك تنسيق الموديل الأرجواني مع حذاء ذهبي، والموديل الوردي مع حذاء نيود من لون الجسم نفسه ليزيدك طولًا.

2- الفساتين المصممة بتنانير منفوشة تناسب صاحبات الأفخاذ الممتلئة، اختاريها بخصر عال لتزيدك طولًا.

3- ونصحت القصيرات باعتماد فستان حورية البحر" Mermaid dress" والذي يمتاز بقصته المحددة للقوام والتي تتسع تدريجيًا بداية من منتصف الساق.

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4- أما صاحبات القوام الكمثري، فعليهن اللجوء للتصاميم ذات التطريزات الناعمة حول الصدر والأكتاف، والتي تنسدل في نعومة على القوام من دون أن تحدده حتى تخفي الأفخاذ الممتلئة.

للمحجبات.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020
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