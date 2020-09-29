القضاء الإداري يتلقى 7 طعون بالقليوبية بسبب مستبعدي النواب

تلقت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقليوبية 7 طعون من المرشحين المستبعدين من كشوف الانتخابية للنواب لعدم استيفاء الأوراق الخاصة بشروط الترشح وجارى تقديم باقي الطعون حتى مساء اليوم الثلاثاء.





ومن المقرر أن تعقد المحكمة برئاسة المستشار جمال درويش غانم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين دكتور وليد عبد العزيز علي، محمد علي دويدار محمود رشيد محمد أولى جلساتها فى العاشرة والنصف صباح غدا الأربعاء لنظر الطعون المقدمة والتى تمتد من الأربعاء حتى الجمعة للبت فى الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين.





وكانت محكمة بنها الابتدائية قد أعلنت استبعاد 17 مرشحا محتملا من كشوف انتخابات مجلس النواب لعدم اكتمال الشروط اللازمة لهم وإيجابية 3 منهم لتحاليل المخدرات التى أجروها بالمستشفيات التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى جانب عدم اكتمال الأوراق أو ورود نتائج التحاليل التى أجراها بعض المرشحين.





وتجري انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردي المقاعد وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها".





والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد المقاعد 2 نواب (مركز طوخ ، قسم قها) والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).





فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية) والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور) والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).