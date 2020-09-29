شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة

يعشق الجميع الفنون بمختلف أشكالها وألوانها ولكن القليل من يعشق الفنون الخاصة أو الغريبة ، ومن بين هذه الفنون تحويل أجزاء السيارات الى تحف فنية منزلية .





ويظهر فى الصور التالية بعض النماذج لأجزاء من السيارات قام فنانون غير مشهورين بتحويلها من خردة الى تحف فنية صالحة للاستخدام مثل إطار السيارة او وش محرك السيارة .





فمن بين هذه التحف الفنية المعاد تدويرها من أجزاء السيارة هو الكلاكس أو السرينة التي تحولت إلى نجفة اضائة معلقة على الحائط ، بالإضافة إلى تحول الهيكل الخارجى من الفتيس المعدنى الى حوض خاص بالمرحاض .





بالاضافة الى طفاية الحريق الخاصة بالسيارة التي تحولت الى علبة مناديل تواليت ، وهيكل محرك تالف يتحول إلى طرابيزة انترية بمظهر كلاسيكى عصرى .





كما قام الفنانون بتحويل مقعد سيارة سبور الى مقعد مرحاض يسمح للجالس بالهدوء والاستماع بالجلوس عليه ، وتحول صندوق سيارة ربع نقل الى سرير كبير حقيقي يستطيع اى شخص النوم عليه