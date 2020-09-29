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سيارات

شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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كريم عاطف

يعشق الجميع الفنون بمختلف أشكالها وألوانها ولكن القليل من يعشق الفنون الخاصة أو الغريبة ، ومن بين هذه الفنون تحويل أجزاء السيارات الى تحف فنية منزلية .


ويظهر فى الصور التالية بعض النماذج لأجزاء من السيارات قام فنانون غير مشهورين بتحويلها من خردة الى تحف فنية صالحة للاستخدام مثل إطار السيارة او وش محرك السيارة .


فمن بين هذه التحف الفنية المعاد تدويرها من أجزاء السيارة هو الكلاكس أو السرينة التي تحولت إلى نجفة اضائة معلقة على الحائط ، بالإضافة إلى تحول الهيكل الخارجى من الفتيس المعدنى الى حوض خاص بالمرحاض .


بالاضافة الى طفاية الحريق الخاصة بالسيارة التي تحولت الى علبة مناديل تواليت ، وهيكل محرك تالف يتحول إلى طرابيزة انترية بمظهر كلاسيكى عصرى .


كما قام الفنانون بتحويل مقعد سيارة سبور الى مقعد مرحاض يسمح للجالس بالهدوء والاستماع بالجلوس عليه ، وتحول صندوق سيارة ربع نقل الى سرير كبير حقيقي يستطيع اى شخص النوم عليه 

شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
شاهد.. أجزاء من سيارتك تتحول إلى تحف فنية منزلية بطريقة مبهرة
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