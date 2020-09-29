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أخبار العالم

إيران: الشيخ صباح رسم صورة من الاعتدال والاتزان للکویت

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:49 م
الشيخ صباح الأحمد
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
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محمد عثمان

نعى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية في وقت سابق من اليوم.

وقال ظريف عبر حسابه على موقع "تويتر" في تغريدة باللغة العربية: " آلمنا نباء وفاة المغفور له الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر دولة الكویت الراحل الذي رسم صورة من الاعتدال والاتزان للكويت وللاقلیم، سائلین الله سبحانه و تعالی ان یتغمده برحمته الواسعة و ان تنعم الكویت و أهلها فی ظل الكم الجدید بالامن والاستقرار والرقي والازدهار".


أعلن مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، أن البلاد الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سيؤدي اليمين الدستوري أمام المجلس غدًا.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إنه التقى قبل قليل بالشيخ نواف ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، وفقًا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضاف: "استمعنا لتوجيهات سموه وتقرر دعوة مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا يؤدي خلالها سموه اليمين الدستورية وفقًا لنص المادة 60 من الدستور".

وعقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعًا طارئًا قبل قليل بعد الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعلن خلاله الحداد الرسمي لمدة 40 يوما ، مؤكدًا أن الشيخ صباح الأحمد توفي بالولايات المتحدة في الرابعة بعد الظهر بتوقيت الكويت.

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