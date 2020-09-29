إيران: الشيخ صباح رسم صورة من الاعتدال والاتزان للکویت

نعى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية في وقت سابق من اليوم.

وقال ظريف عبر حسابه على موقع "تويتر" في تغريدة باللغة العربية: " آلمنا نباء وفاة المغفور له الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر دولة الكویت الراحل الذي رسم صورة من الاعتدال والاتزان للكويت وللاقلیم، سائلین الله سبحانه و تعالی ان یتغمده برحمته الواسعة و ان تنعم الكویت و أهلها فی ظل الكم الجدید بالامن والاستقرار والرقي والازدهار".





أعلن مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، أن البلاد الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سيؤدي اليمين الدستوري أمام المجلس غدًا.