AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تعرف على ضوابط تعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
من المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك قبل أيام من انعقاد المجلس.

ونص قانون مجلس الشيوخ على تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضاءه، ووضع القانون ضوابط لها، نبرزها فيما يلي.

ضوابط التعيين

المادة (28)
يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2. ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.
5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب

المادة (29)
يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل ساعات من انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ .. محمود المليجي أول فنان يقتحم المعترك السياسى .. ومبارك يعين مديحة يسرى وأمينة رزق

استعدادات مكثفة لاستقبال مجلس الشيوخ الجديد.. لجنة الشئون الإدارية والمالية حصرت الأصول والممتلكات لتسليمها للغرفة الثانية

بعد اكتمال نصاب المنتخبين| تعرف على دور نواب مجلس الشيوخ

الشهر المقبل.. انعقاد أول جلسة بمجلس الشيوخ

5 ضوابط لتعيين رئيس الجمهورية 100 نائب بمجلس الشيوخ

تعرف على موعد حفل استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد

ترشيحاتنا

يا واكل ناسك دمك خاين.. مواطن يلقن الإرهابي معتز مطر درسًا قاسيًا.. فيديو

فاتورة أم دعوة فرح.. طلب غريب من عروسين قبل الزفاف يثير غضب أصدقائهما.. صور

يصرخ في خوف.. هجوم شرس من طيور العقعق على رأس طفل.. فيديو

أحمد حسن: انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز خطوة للوراء

بث مباشر .. انطلاق أول مناظرة بين ترامب ومنافسه جو بايدن

مهمة ملحمية.. قرية بأكملها تحاول إنقاذ قطة من أعلى شجرة ضخمة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعلمت الشتائم وسب الزوار.. حديقة حيوان تلجأ لقرار صارم ضد ببغاوات بذيئة اللسان.. صور

شاهد.. سيارة هيونداي ذات الدفع الخلفي بقوة خيالية .. صور

فولفو تطرح شاحنة VNL موديل 2021 لسلامة أكثر للسائقين .. صور