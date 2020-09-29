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رياضة

هشام حطب: شكاوى رئيس الزمالك ضد اللجنة الأوليمبية غير صحيحة وفشلنا في حل النزاع وديا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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محمد سمير
تحدث المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية عن الإنجاز الكبير الذي حققته لاعبة التنس ميار الشريف، مؤكدا أن لديها مستقبل كبير في بطولات التنس القادمة ويتمني له النجاح دائما. 

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن" أنه لم ير لاعبة تخظى بمثل هذا الاهتمام مثل ميار الشريف ونجاحها خلال الأيام القادمة يتطلب فقط أن تُزيد من التدريبات، وسيكون لها مستقبل رائع، ومن الممكن أن تحقق ميداليك أوليمبيك في طوكيو العام القادم". 

وأكمل "رئيس الزمالك مرتضى منصور أظهر أوراق خلال الفترة الماضية تفيد بتطاول أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية ضد الدولة، وأن ذلك الحديث لم يحدث مطلقا، وكل الأوراق التي ظهرت غير حقيقية، وتواجدي في مكتب النائب العام وأثبتنا صحة هذه الحديث ومدي وطنية الأعضاء وتم تسليم الأختام الخاصة باللجنة الأوليمبية للمسؤولين". 

واختتم"لم نشكو رئيس الزمالك إلى النيابة العامة ولكن الشكوي كانت مقدمة منه فقط، وأثبتنا أن جميع الأوراق غير صحيحة خلال التحقيقات، وقانون اللجنة الأوليمبية يحرم التواجد داخل المحاكم الأهلية إلا في حاله وجود نزاع قضائي فقط، وحالنا التهدئة مع رئيس الزمالك ولكن جميع المحاولات فشلت جميعها".
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