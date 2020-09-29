اتحاد طلاب عين شمس: نوفر كل المساعدات للطلاب الجدد بمساعدة الجامعة

بدأ الكشف الطبي وتسليم الملفات الورقية للطلاب الجدد بمختلف الكليات بجامعة عين شمس ، وسط التزام تام من الطلاب الجدد بالإجراءات التي وضعتها الجامعة؛ مما ساعد على انتهاء الخطوات بشكل آمن وسريع ويأتي دور اتحاد الطلاب دورا فعالا وهاما لمساعدة الطلاب الجدد .





قال أحمد منصور نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس ان الاتحاد يقوم بدور مهم لمساعدة الطلاب الجدد اثناء وجودهم في الجامعة حيث يقوم اتحاد كل كلية بتوجية الطلاب الي الاماكن المخصصة للكشف الطبي او تسليم الملفات الورقية .





وأضاف نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ان الاتحاد يوفر عدد من الكمامات للطلاب الجدد وتنظيمهم خلال تواجدهم وتحديد امكان للدخول والخروج حتي لا يحدث كثافة عدادية بين الطلاب.





وأشار منصور أن هدف الاتحاد هو توصيل مشكلاتهم وصوتهم لإدارة الجامعة، مؤكدا أن جامعة عين شمس صرح تعليمى وتربوى له تاريخ وعلى طلاب الجامعة أن يفخروا بانتمائهم لهذا الصرح التعليمى الفريد.





الجدير بالذكر أعلنت جامعة عين شمس، نتائج اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2020:2019 بجامعة عين شمس برئاسة برئاسة عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أسماء رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وهما الطالب محمود عبد الحليم كلية الزراعة الفرقة الرابعة رئيسًا للاتحاد و نائبه أحمد منصور الشبراوى كلية الصيدلة الفرقة الرابعة.



