AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

«أولمبياكوس كوكا» يتأهل لـ دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:16 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
تأهل المحترف المصري أحمد حسن كوكا، بفريقه أولمبياكوس اليوناني، لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد تعادل فريقه مع نظيره أومونيا نيقوسيا القبرصي في الدور النهائي للتصفيات.

المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليستفيد رفاق كوكا من انتصارهم في مباراة الذهاب في اليونان بهدفين مقابل هدف، ليحجزوا مقعدًا في دور المجموعات.

وجلس أحمد حسن كوكا على مقاعد البدلاء ولم يشارك في مباراة اليوم أمام الفريق القبرصي.

وينتظر رفاق كوكا معرفة المجموعة التي سيتواجدون فيها يوم الخميس المقبل عندما تُسحب قرعة دور المجموعات.

وتأهل فريق دينامو كييف الأوكراني لدور المجموعات بعد فوزه على جينت البلجيكي، وفرينفكاروس المجري على حساب مولده النرويجي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوكا يتوج بجائز لاعب شهر يوليو في الدوري اليوناني

بعد نهاية الدوريات الأوروبية.. تعرف على المتأهلين لـ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

تصفيات دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا يواجه باوك سالونيكا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16- 9 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

طفل الدادة دودي: متابعو السوشيال ميديا اتصدموا إنى كبرت وخطبت.. فيديو

تلفزيون الكويت يقطع بث برامجه ويذيع آيات من القرآن الكريم

أخبار الرياضة.. بلاغ جديد ضد مرتضى منصور.. حقيقة تدخل تركي آل الشيخ لإبقاء فايلر في الأهلي

هل يقع الطلاق أثناء الحيض وحكم الجماع قبل الاغتسال منه.. الأزهر يجيب.. فيديو

الخطيب يدعم ميار شريف ويهنئها على المستوى المتميز

مش بيجيلك نوم .. تمرين يقضي على الأرق بسرعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة معرفة نوع الجنين في الشهر الأول

القائمة الكاملة لأسعار بيجو 2020 - 2021 في مصر

بدون تكاليف.. طرق استخدام خل التفاح لـ تكثيف الشعر