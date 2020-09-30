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سيارات

فولفو تطرح شاحنة VNL موديل 2021 لسلامة أكثر للسائقين .. صور

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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قسم السيارات

أعلنت شركة فولفو لصناعة السيارة الأمريكية عن أول إعادة تصميم جوهرية منذ 20 عامًا للشاحنة VNL الشهيرة ، وظهورها كموديل 2021 ، من الجرارات طويلة المدى.


وأوضحت فولفو أنها تقدم عروض جديدة لعملائها، من خلال شاحنات فولفو الجديد VNL، وأكدوا على توافر الكفاءة والإنتاجية والسلامة ووقت التشغيل.


وتتمتع الشاحنة VNL بقيادة ذاتية جديدة من خلال شاشة 70 بوصة جديدة كليًا ، والذى تعتبره فولفو هو بداية لشكل الشاحنات الجديدة خلال الفترة القادمة .


 و قال جوران نايبرج ، رئيس شاحنات فولفو بأمريكا الشمالية " تعتمد شاحنة فولفو VNL الجديدة على التزامنا الطويل الأمد بتقديم أكثر شاحنات المسافات الطويلة أمانًا وراحة وكفاءة في السوق" .


وأضاف نايبرج " انها مليئة بالابتكارات والتقنيات الجديدة ، نحن فخورون بالتوسع في هذا الالتزام لعملائنا الحاليين والمستقبليين بهذا التصميم الجديد وفي حين أن التصميم الخارجي مذهل ، فإن العديد من ابتكارات الشاحنة الجديدة تستهدف احتياجات السائق".


وأوضح جيسون سبينس ، مدير تسويق المنتجات - لمسافات طويلة للسائق هو النقطة المحورية لهذه السيارة، قال سبينس السائق المريح هو سائق منتج حتى عندما أطلقنا VNL ، بدءا من عام 1996 ومع التحديث في عام 2002 ، كان ذلك سابقا لعصره VNL الجديدة هي قفزة أخرى سابقة لعصرها.


جمع مصممو شاحنة فولفو VNL الجديدة عناصر لغة تصميم فولفو مع الميزات الديناميكية الجديدة ،و تشمل المصابيح الأمامية الخلفية المنجرفة مصابيح فولفو التي تعمل خلال النهار وهيكل شبكة فولفو الجديدة الجريئة وغطاء المحرك.


تسمح مأخذ هواء المحرك المعاد تصميمها وتغيير موضعها بتوصيل هواء سحب أقل اضطرابًا ،و تم تحسين تدفق الهواء لأعلى وحول الكابينة من خلال هيكل جديد وسقف جديد. قال ويد لونج ، مدير تسويق المنتجات بشاحنات فولفو بأمريكا الشمالية: "بينما أردنا أن تدلي VNL الجديدة ببيان على الطريق.


 فقد علمنا أنه يتعين عليها أيضا أن تدلي ببيان حول الأرباح النهائية لعملائنا وعناصر التصميم المذهلة التي أدرجتها لا تبدو رائعة فحسب ، ولكنها تضيف قيمة للعملاء سواء كان الهيكل الجديد الأنيق هو الذي يعمل على تحسين الديناميكا الهوائية ، أو المصد الجديد المكون من ثلاث قطع والذي يساعد في الإصلاح .


كما تمتد هذه الراحة إلى التشكيلات الأربعة لكابينة النوم المتوفرة في سلسلة فولفو VNL الجديدة صممت لتوفر للسائقين مكانا مريحا للراحة بعد يوم طويل على الطريق ، وخيارات النوم مليئة بعدد من الابتكارات الموفرة للمساحة والمعززة للراحة ، و يتوفر سرير 70 بوصة جديد كليًا للنوم في طرازي فولفو VNL 760 و 740 ، مما يرفع مستوى الراحة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

فولفو تطرح شاحنة VNL موديل 2021 لسلامة أكثر للسائقين .. صور
فولفو تطرح شاحنة VNL موديل 2021 لسلامة أكثر للسائقين .. صور
فولفو تطرح شاحنة VNL موديل 2021 لسلامة أكثر للسائقين .. صور
فولفو تطرح شاحنة VNL موديل 2021 لسلامة أكثر للسائقين .. صور
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