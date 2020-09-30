ماذا كانت تمثل مصر للراحل الشيخ صباح الأحمد؟.. مصطفى بكري يوضح.. فيديو

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت خسارة للأمة العربية ودولة الكويت، مضيفًا أن أمير الكويت الراحل كان رمزًا من رموز الوعي وحكيمًا لمعالجة المشاكل الإقليمية والعربية، ووسيطًا وداعمًا للأزمات العربية .





وأضاف "بكري" خلال مداخلة تليفونية لقناة المحور، أن الشيخ صباح الأحمد منذ كان وزير خارجية؛ كانت له مرجعية للبيت الكويتي، مؤكدًا أن الشعب الكويتي يدرك الدور الذي قام به الأمير من تقديم إنجازات والنهوض بدولة الكويت خلال فترة الحكم.





وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الشعب الكويتي حريص على استمرار مسيرة الشيخ صباح الأحمد، موضحًا أن هناك آليات متفقاً عليها من أبناء الأسرة الكويتية لنقل السلطة .





وأشاد "بكري" إلى أن الأمير الراحل كان حريصًا على بناء العلاقات المصرية الكويتية، مؤكدًا أنه كان تعاون دائم بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنه كان داعماً لكل مؤسسات الدولة المصرية منذ ثورة يناير.



