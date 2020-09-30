الناس يبعثون عراة يوم القيامة.. مبروك عطية مُعلقاً على تبرير التحرش بـ الملابس المثيرة.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن النبي قال "يُبعث الناس عُراة يوم القيامة، فقالت أم المؤمنين، والعورات يا رسول الله ، فقال "لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ".





وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الإنسان لو كان عنده هدف يسعى إليه؛ لن يهمه ويلفت نظره أي شيء في الشارع، حتى لو كان الناس عُراة في الشارع، بدليل ما ذكره النبي بأن الناس يبعثون عُراة يوم القيامة.





وأكد أن الله أمر الجميع بالستر للجميع من الرجال والنساء مسلمين أو غير مسلمين، والحكم يكون من خلال الستر، هل هذا ساتر لعورته أم غير ساتر.





وأشار إلى أن تبرير التحرش بوجود الملابس المثيرة؛ أمر لا يُعقل، وإلا لكانت كثرة الأموال سببًا في السرقة، منوهًا بأنه لو كانت الدنيا كلها حرامًا؛ لم يكن بد من العيش فيها.