محمد الإتربي: ما حدث في مصر من تطور منذ 2016 يدرس في العالم.. فيديو

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن ما حدث في مصر منذ سنة 2016 حتي تاريخه؛ يدرس في الخارج للعالم، وهذا نتج عن اتخاذ قرارات جريئة من محافظ البنك المركزي والقيادة السياسية آمنت بهذه القرارات .





وأضاف محمد الإتربي خلال لقائه في برنامج مساء دى إم سى المذاع علي قناة دى إم سى ، أن القطاع المصرفي في مصر قوي وصلب وعبر من العديد من الأزمات، مؤكدا أنهم ان لم يأخذوا هذه القرارات منذ سنة 2016 لما كنا استطعنا العبور من أزمة فيروس كورونا .





وأوضح محمد الاتربي ، انه قبل سنة 2016 كان مصر بها 800 مليون دولار فقط لاغير وكان لدينا سوق موازية وقوائم انتظار للعملاء والتضخم وصل إلى 33% وهذا تم تغييره الآن بالكامل . إلىتغييرهالآن





وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي كان قد وصل الي أدنى مستوياته 15 مليارًا وتم الارتفاع الآن إلى 45 مليارًا وهذا رقم ممتاز وجميع القرارات التي تم اتخاذها كانت من شأنها ان نقف الآن علي أرض صلبة أمام دول كثيرة انخفضت قيمتها الاقتصادية .



