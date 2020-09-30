AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعنيف وتنمر واعتداء جنسي وتجنيدها في الدعارة.. الأبرز في مذاكرات ماريا كاري

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 10:18 ص
ماريا كاري
ماريا كاري
Advertisements
شروق ابراهيم
لأول مرة تحدثت النجمة العالمية ماريا كاري عن ذكريات طفولتها التي تحمل معاني كثيرة من القسوة والحرمان، حيث تعرضت للتعنيف وعاشت مع أسرتها حياة مأسوية ، في مذكرات تحمل اسم The .Meaning Of Mariah Carey

واعترفت ماريا كاري انها تعرضت لعنف المنزلي في مرحلة الطفولة قائلة: "عندما كانت طفلة تطورت لديّ الغرائز والحواس لكي أشعر متى سأتعرض للعنف". 

وفي ذات مرة، لجأت ماريا كاري لصديق مقرب من اسرتها لكي تنقذ والدتها من يد شقيقها الذي كان يتعدي عليها بالضرب بشكل وحشي، لافتة الى ان اشقائها كانوت يشعرون بالغيرة تجاهها لانها الوحيدة بينهم الشقراء. 

وقالت النجمة الامريكية انها تعرضت للتنمر في المدرسة بسبب والدها لانه ينتمي لذوي البشرة السمراء، بينما تعرضت للاعتداء الجنسي من زميلاتها في المدرسة. 

وكشفت ماريا كاري ان شقيقتها الكبرى أليسون وضعتها في كثير من الأزمات، منها محاولة استخدامها في شبكة دعارة يقودها زوجها الذي يدعى جون، حيث كان عمرها 12 عامًا، مشيرة إلى أنه حاول الاعتداء عليها بمعرفة شقيقتها التي كانت تحاول تجنيد الفتيات من أجل القوادة. 

وكتبت ماريا كاري: "لقد أحرقتني أليسون بعدة طرق ومرات أكثر مما يمكنني ان أحصيهم". 

وعن زواجها من رجل اعمال يدعي Mottola عام 1993، أشارت ماريا كاري الى أنه كان يراقبها باستمرار ويضع كاميرات مراقبة في غرف النوم ولا يسمح لها بفعل أي شيء دون علمه.
ماريا كاري وشقيقتها أليسون ماريا كاري وشقيقتها أليسون
ماريا كاري في الطفولة ماريا كاري في الطفولة
ماريا كاري وزوجها السابق ماريا كاري وزوجها السابق
ماريا كاري وزوجها السابق ماريا كاري وزوجها السابق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأولى على الجمهورية في الثانوي التجاري: سعيدة بتحقيق حلم والدي بالتفوق..فيديو

ترشيحاتنا

50 دولة تتسابق للحصول عليه.. مصر تستقبل 25 مليون جرعة من لقاح كورونا الروسي

بث مباشر.. الشيخ نواف الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت

كاميرات المراقبة كشفته.. أب يلقي ابنه من ذوي الإحتياجات الخاصة في البحر .. تفاصيل

تعرف على الأسعار الجديدة للسيارة رينو كادجار 2021 .. صور

بـ750 مليون دولار.. مصر تطرح أول سندات خضراء حكومية بالشرق الأوسط

أخبار التوك شو| أحمد موسى لأعداء الوطن: اللي هيعدي حدودنا هيضرب.. وسبب دعوة الرئيس السيسي لمجلس النواب للانعقاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور

بعد جلسة تصوير.. ليلى علوي مطلوبة على جوجل وهذا عمرها الحقيقي

تعرف على أسرع دراجة نارية Honda Fireblade موديل 2020 .. صور