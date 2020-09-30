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فن

بمقولة لـ ابن خلدون.. إليسا تهاجم من جديد الحكومة اللبنانية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:11 ص
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم
فتحت الفنانة اللبنانية إليسا ، من جديد النار على الحكومة اللبنانية، بتغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر. 

واستعانت اليسا بمقولة لـ ابن خلدون تقول :" إذا أصبح السفهاء من ذوي المناصب اجتهدوا في ظلم الأبرياء وأبناء الشرفاء وإذلالهم بشكل متعمد، نظرا لشعورهم المستمر بعقدة النقص والدونية التي تلازمهم وترفض مغادرة نفوسهم". 

يشار الى ان اليسا طرحت نسخة جديدة من ألبومها الجديد " صاحبة رأي" وعدد من أغانيها القديمة المفضلة. 

ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس في نوفمبر عام 2019 ولاقت ترحيبا من الجمهور ما شجع إليسا على إعادة تسجيلها.

وسبق أن أطلقت إليسا وروتانا أغنيتين منفردتين في الفترة الماضية من الألبوم لاقتا نجاحا كبيرا وكانتا "تريند" هما: "هنغني كمان وكمان" في ظل جائحة كورونا، التي شاركتها في أغنيتها المصورة النجمة هيفا وهبي، وأغنية "قهوة الماضي".

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