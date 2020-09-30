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محافظات

محافظ البحيرة ينعى رئيس مدينة دمنهور ويقرر إطلاق اسمه على أحد معالم المحافظة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

تقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باسمه وباسم مواطنى البحيرة ، واجهزتها التنفيذية بخالص التعازي والمواساه لوفاة المحاسب محمد على خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور، والذى وافته المنيه فجر اليوم سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


وأكد المحافظ ، أن الفقيد أدى عمله بتفانى وحب واخلاص لوطنه فكان نموذج يحتذى به ومثالا للاخلاص والتفانى فى أداء العمل حتى اللحظات الأخيرة بامانه وصدق،كما كان يتمتع بحب و إحترام جميع من يعرفه من اقرانه فى العمل.


وأشار المحافظ الى انه سيتم اطلاق اسم الفقيد على احد معالم مدينة دمنهور تخليدا لذكراه،متقدما لاسرته بخالص العزاء داعيا الله ان يلهمهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته.


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