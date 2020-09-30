تعرف علي الجهاز المعاون لموسيماني في الأهلي

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قد أتفقت مع موسيماني مدرب صن داونز لقيادة الفريق الاحمر في الفترة المقبلة خلفًا للسويسري رينيه فاير .





وقالت المصادر ان مسئولي الأهلي قد توصلوا لإتفاق مع مدرب لجنوب الأفريقي علي أن يتم توقيعه العقود بعد وصوله القاهرة يوم الجمعه .





وإستقر مسئولو النادي الاهلي على تعيين رولاني موكينا مدربًا عامًا في جهاز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الذى سيتولى تدريب القلعة الحمراء بنسبة كبيرة للغاية وسيتم الإعلان عنه في غضون الساعات القليلة المقبلة .





كما سيتم تعيين كابيلو رانجوجا مدربًا للأحمال وموسي ماتلبا محلل اداء فيما سيتم الإبقاء على يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى الحالي بالفريق والذي لن يرحل مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي الذي سيرحل عن القلعة الحمراء عقب مباراة الترسانة مساء اليوم ،الأربعاء، بدور الـ16 لكاس مصر.





وأضافت المصادر ان سيد عبدالحفيظ سيبقي في منصبه كممدير للكرة وسامي قمصان كمدرب عام.



