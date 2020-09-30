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مرأة

لن تتوقع .. فوائد سحرية للشيكولاتة الداكنة على البشرة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
الشيكولاتة الداكنة لها فوائد عديدة على البشرة، بالإضافة إلى أنها تزيد من نسبة احساسك بالسعادة ونظرا لخلوها من السكر فهي تحمي من الخمول المستمر. 

وقالت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إذا كنت بحاجة إلى سبب آخر لتناول الشيكولاتة ، فإليك: آثار الكاكاو على بشرتك فبعد 6-12 أسبوعًا من تناول مسحوق الكاكاو الغني بمضادات الأكسدة كل يوم . 

وتابع استشاري التغذية العلاجية أن بشرتهم أصبحت أكثر رطوبة و أقل خشونة وتقشرًا ، وأقل حساسية لحروق الشمس ،وكان تدفق الدم أفضل وظهر تحسن إيجابي لمن يعانون من التجاعيد مما يجلب المزيد من العناصر الغذائية لبشرتك

وأردفت سهام سوقية، أن هناك دراسة أخرى وجدت أن تناول 20 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة يوميًا قد يسمح لبشرتك بتحمل أكثر من ضعف الأشعة فوق البنفسجية قبل الحرق ، مقارنةً بتناول شيكولاتة غير الداكنة. 

ونصحت من التأكد من اختيار الشيكولاتة الداكنة التي 
 تحتوي على 70٪ من الكاكاو على الأقل ‏لزيادة الفوائد والحد من السكر المضاف إلى الحد الأدنى.
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