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تعليم

أخبار التعليم.. التعليم العالي: أصبحنا في مرحلة الانتهاء من الموافقة على لقاح كورونا.. النزول بتنسيق الثانوي العام بالقاهرة من 244 درجة إلى 236

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:













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