أخبار التعليم.. التعليم العالي: أصبحنا في مرحلة الانتهاء من الموافقة على لقاح كورونا.. النزول بتنسيق الثانوي العام بالقاهرة من 244 درجة إلى 236

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:جامعة المنوفية تسجل براءة اختراع جديدة لابتكار يمنع حوادث السياراتلطلاب كلية الزراعة بالقاهرة.. تعرف على موعد المقابلات الشخصيةتعليم الوادي الجديد يستعد لبدء العام الدراسي الجديدجامعة سوهاج تقبل 450 طالبا بكلية التمريض و285 بالمعهد الفنيالتعليم العالي: أصبحنا في مرحلة الانتهاء من الموافقة على لقاح كوروناالتعليم العالي: المستشفيات الجامعية تمتلك خطة للتعامل مع كورونا حال حدوث موجة ثانيةتعرف على آخر موعد لسداد مصروفات الجامعة المصرية الروسيةجامعة أسوان تشارك بورشة عمل لإعداد معلمي اللاجئين والمهاجرين.. صورالنزول بتنسيق الثانوي العام بالقاهرة من ٢٤٤ درجة إلى ٢٣٦عين شمس تفوز بـ ٦ مشاركات في مسابقة الترجمة لشباب الجامعات10 آلاف طالب وطالبة يسجلون في تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبيةفريق هندسة عين شمس يتأهل للمرحلة النهائية في مسابقة رالي القاهرة الـدولي