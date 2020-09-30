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أخبار العالم

بعد مناظرته الساخنة مع بايدن.. ترامب يفتح النار على الجميع ويحذر من دمار أمريكا.. تفاصيل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:34 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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محمد عثمان

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، كلا من منافسه الديمقراطي، جو بايدن، والإعلامي الأمريكي، كريس والاس، الذي كان يقود المناظرة المشتعلة بينهما ليلة أمس (فجر اليوم بتوقيت القاهرة).


وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد حظى والاس بليلة صعبة. أثنين ضد واحد لم يكن مفاجئًا، بل كان ممتعًا".


وأضاف: "تم إحراز العديد من النقاط المهمة مثل إلقاء ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز وبيرني ساندرز والبقية للذئاب. اليسار المتطرف يتخلص من جو النائم".


وأكد ترامب أنه "لا أحد يرغب في جو النائم كقائد، بمن فيه  اليسار المتطرف، الذي خسره الليلة الماضية. إنه قلل من احترام بيرني ساندرز ووصفه فعليًا بالفاشل".


وتابع ترامب: "يريد بايدن أن يدمر المحكمة العليا ويقضي على مشاريع الطاقة والوظائف.. كل هذا سيحدث إذا فاز بايدن... هل هذا ما تنتظرونه من القائد؟ سوف يدمر بلدنا.. صوتوا الآن".


وهيمنت الإهانات الشخصية التي تبادلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه في الانتخابات المقبلة جو بايدن في أول مناظرة تلفزيونية بينهما، على مضمون النقاش والملفات التي تناولاها.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، كانت أهم النقاط التي اشتبك حولها ترامب وخصمه الديمقراطي في المناظرة، "العلاقات مع روسيا، والتعامل مع جائحة فيروس كورونا، ونزاهة الانتخابات الرئاسية، وقضية إصلاح نظام الرعاية الصحية، وإنعاش الاقتصاد".
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