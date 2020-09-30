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رياضة

كأس مصر.. الأهلي يتقدم على الترسانة 2-1 في الشوط الأول ..فيديو

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:59 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تقام بين فريقي الأهلي والترسانة بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي.

بدأ الأهلي اللقاء بسيطرة واستحواذ على الكرة ونفذ هجمة على مرمى الترسانة في الدقيقة الأولى عن طريق جونيور أجايي الذي سدد كرة قريبة من المرمى ولكنها مرت بسلام على الترسانة.

وتمكن الترسانة من السيطرة على صفوفه سريعًا، للحد من خطورة هجوم النادي الأهلي التي بدأت مبكرًا.

ولم يتمكن فريق الترسانة أن يصل لمرمى النادي الاهلي، بأي طريقة هجومية خلال الخمس دقائق الأولى من عمر المباراة.

وتمكن جونيور أجايي لاعب الأهلي من تسجيل الهدف الأول عن طريق تسديدة رائعة في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

مرر أليو بادجي الكرة لجونيور آجاي ببراعة وضعته أمام مرمى الترسانة فأسكنها الشباك.

وبعد الهدف بدأ لاعبي الترسانة في تشكيل خطوات هجومية نحو مرمى مصطفى شوبير، ووصل لاعبو الشواكيش الى المرمى أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.

وحاول الأهلي تنظيم هجمة بالكربون من كرة الهدف في الدقيقة 11 من عمر المباراة، ولكن مررها مجدي أفشة في النهاية بطريقة غريبة خارج ملعب المباراة.

وفي كرة مباغتة في الدقيقة 15  من عمر المباراة توغل حسين الشحات بالكرة من الجبهة اليمنى، ومررها ببراعة داخل منطقة الجزاء، وسددها أجايي أسكنها الشباك، ليتقدم الأهلي بثنائية.

وحصل الأهلي على ركة حرة مباشرة من منطقة خطيرة في الدقيقة 20 من عمر المباراة، مررها محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء ولكن دون خطورة على مرمى الترسانة.

ومن بعدها انفرد أليو بادجي مهاجم الأهلي في الدقيقة 22، بحارس مرمى الترسانة، ولكن تصدى له حارس مرمى الشواكيش ببراعة.

وحصل الترسانة على خطأ من منطقة خطرة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، ونفذها لاعب الفريق نحو المرمى وتصدى لها مصطفى شوبير في أول ظهر حقيقي له في اللقاء.

وتصدى القائم لكرة رائعة من مروان محسن وحرم الأهلي من تسجيل هدف ثالث في شباك الترسانة في الدقيقة 35، بعد تسديدة قوية من مهاجم النادي الأهلي.

واستطاع الترسانة تمرير كرة عرضية من جهة اليمين قابلها إبراهيم منصور برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى، في الدقيقة 44 من عمر المباراة، ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2-1.

وأهدر ايهاب وادي لاعب الترسانة، فرصة هدف مؤكد للتعادل مع الأهلي في الوقت المحستب بدل من ضائع في غفلة من دفاع الأهلي.
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