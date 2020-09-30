AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كل على حسب ظروفه.. طارق شوقي: المدارس ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:50 م
طارق شوقي
طارق شوقي
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلامياً بفيروس كورونا المستجد أجبرتنا على إدخال التكنولوجيا بشكل أكثر سرعة في التعليم.

وأضاف شوقي، في حواره مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج الآن، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن النظام التعليمي الجديد يعتمد على متعة التعلم، وليس الهدف منه دخول الامتحان.

وأكد وزير التربية والتعليم أن طرق التقييم في النظام التعليمي الجديد متعددة ولا تعتمد على الاختبارات فقط.

وتابع الدكتور طارق شوقي أننا بصدد الإعداد لاختبارات معيارية لقياس مردود التعليم الجديد على الطلبة.

وأشار إلى أن كل المدارس ملتزمة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كل على حسب ظروفه، مؤكدا أن الذهاب إلى المدرسة جزء هام من عملية التقييم في النظام التعليمي بالمرحلة المقبلة.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور طارق شوقي إلى أن النظام التعليمي الجديد مرتكز على الطالب والتعلم من خلال البحث والاستكشاف.

وتابع شوقي أنه: "اليوم بقي فيه كل الاختيارات أمام الطالب، وحتى في مجموعات التقوية؛ مبقاش شرط تروح اللي في مدرستك، وممكن تروح لأي مدرس".

وأكد أننا نهتم بتطوير المجموعات المدرسية، وللطالب حق اختيار المجموعة الأنسب منه حسب المعلم الذي يريده.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن تصحيح العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة

ماذا يعني العودة إلى نظام التحسين في الثانوية العامة ؟ .. وزير التعليم يجيب

كيف ستقضي وزارة التعليم على ظواهر الغش والتسريب في امتحانات الثانوية العامة 2021 ؟ .. وزير التعليم يشرح

آراء المواطنين في قرارات وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد.. فيديو

كم عدد مرات التحسين المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2021 ؟ وزير التعليم يجيب

بمشاركة 150 دولة .. اختبار دولي لطلاب الصف الثالث الابتدائي العام المقبل

ترشيحاتنا

دموع التماسيح.. الكاميرات ترصد تعابير وجه أمير قطر في جنازة الشيخ صباح بالكويت

من شهب التنين إلى رجل الأسد.. مصر تشهد 15 ظاهرة فلكية خلال أكتوبر

أخبار الفن| تطورات قضية تراث أم كلثوم ونزاع شركتى عالم الفن وصوت القاهرة.. أول تعليق من محمد رمضان على براءته في قضية الطيار المفصول

"ما لا يحمد عقباه".. أردوغان يقع في ورطة مع روسيا بعد إسقاط طائرة أرمينية

رد فعل عنيف.. فايلر يغادر المؤتمر الصحفي بعد سؤال بشأن رحيله عن الأهلي

‏ بكل حب نرحب بيك.. محمود فايز يرحب بـ بيتسو موسيماني.. شاهد

AdvertisementS

الليلة بـ 1500 دولار| سقوط شبكة دعارة بالتجمع الخامس | تفاصيل

مجدى عبدالغني عن عمله بقناة الزمالك: مجاتش من الأهلي.. فيديو

عميد طب الإسكندرية ينفي استقبال المذيعة حياة الدرديري بعد أنباء محاولة انتحارها

أحمد موسى: لا صحة لمنح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر

البنك المركزي: 5 آلاف جنيه حدًا أقصى لـ حَمْل العملة المحلية للقادمين إلى مصر والمسافرين منها

دموع التماسيح.. الكاميرات ترصد تعابير وجه أمير قطر في جنازة الشيخ صباح بالكويت

بعد تدخل وزير التعليم.. تعرف على تطورات واقعة الاعتداء على بنات أستاذ جامعي في مدرسة بالدقي

مليئة مجوهرات ثمينة.. العثور على سفينة من الحرب العالمية الثانية| شاهد

أول تعليق من موسيماني مدرب الأهلي الجديد وموعد توقيع العقد

تعرف على موعد وصول موسيماني مدرب الأهلي الجديد للقاهرة

رد فعل عنيف.. فايلر يغادر المؤتمر الصحفي بعد سؤال بشأن رحيله عن الأهلي

فايلر يودع لاعبي الأهلي في غرفة خلع الملابس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البوريك.. خطوة بخطوة

شاهد.. إنارة قصر عابدين احتفالاً باليوم العالمي للقلب

تعرف على أسعار ومواصفات هيوندايi30N موديل 2021.. صور