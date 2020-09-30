كل على حسب ظروفه.. طارق شوقي: المدارس ملتزمة بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلامياً بفيروس كورونا المستجد أجبرتنا على إدخال التكنولوجيا بشكل أكثر سرعة في التعليم.





وأضاف شوقي ، في حواره مع الإعلامية لما جبريل، مقدمة برنامج الآن، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن النظام التعليمي الجديد يعتمد على متعة التعلم، وليس الهدف منه دخول الامتحان.





وأكد وزير التربية والتعليم أن طرق التقييم في النظام التعليمي الجديد متعددة ولا تعتمد على الاختبارات فقط.





وتابع الدكتور طارق شوقي أننا بصدد الإعداد لاختبارات معيارية لقياس مردود التعليم الجديد على الطلبة.





وأشار إلى أن كل المدارس ملتزمة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كل على حسب ظروفه، مؤكدا أن الذهاب إلى المدرسة جزء هام من عملية التقييم في النظام التعليمي بالمرحلة المقبلة.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور طارق شوقي إلى أن النظام التعليمي الجديد مرتكز على الطالب والتعلم من خلال البحث والاستكشاف.





وتابع شوقي أنه: "اليوم بقي فيه كل الاختيارات أمام الطالب، وحتى في مجموعات التقوية؛ مبقاش شرط تروح اللي في مدرستك، وممكن تروح لأي مدرس".





وأكد أننا نهتم بتطوير المجموعات المدرسية، وللطالب حق اختيار المجموعة الأنسب منه حسب المعلم الذي يريده.