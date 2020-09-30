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رياضة

أتالانتا يكتسح لاتسيو برباعية في الدوري الإيطالي

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق أتالانتا على نظيره لاتسيو بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لبطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح جاسينس التسجيل لـ أتالانتا في الدقيقة العاشرة ، قبل أن يضاعف هاتيبور من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 32 بتمريرة من جاسينس.

وفي الدقيقة 41، سجل الأرجنتيني أليخاندرو جوميز الهدف الثالث لفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء لـ لاتسيو.

وسجل ساسيدوـ الهدف الأول لـ لاتسيو، في الدقيقة 57، لكن جوميز عاد ليضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 61، ويؤكد انتصار أتالانتا في مباراة اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة السادسة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد لاتسيو عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

جدير بالذكر أن أتالانتا احتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي الموسم المنقضي، فيما احتل لاتسيو المركز الرابع.

وارتبط أليخاندرو جوميز بالانتقال لنادي النصر السعودي مقابل 15 مليون يورو، لكنه قرر البقاء مع فريق أتالانتا.

وكان فريق إنتر قد اكتسح نظيره بينيفنتو بخماسية مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لبطولة الدوري الإيطالي.
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