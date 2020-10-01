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رياضة

كشري: نسعى لإظهار الوجه الحقيقي لـ أسوان في الجولات القادمة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 05:52 ص
لاعبو أسوان
لاعبو أسوان
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رباب الهوارى
أكد أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أن الفريق سيصارع من أجل البقاء في الدوري الممتاز.

وأضاف "كشرى"، في تصريحات صحفية على هامش بداية استعدادات أسوان لملاقاة وادي دجلة يوم السبت المقبل، أن الفريق يسعى إلى أن يظهر الوجه الحقيقي في المباريات الحاسمة القادمة، وأن لاعبي الفريق أبطال ونثق فيهم وإمكاناتهم تؤهلهم للبقاء بالممتاز بجدارة.

وقال المدير الفني لنادي أسوان، إن الجهاز مسئول مسئولية كاملة عن النتائج، وأن ضغط المباريات تسبب فى تذبذب أداء ونتائج كل الفرق وليس أسوان فقط.

وأشار إلى أن الإصابات والإيقافات والغيابات فرضت نفسها علينا أمام الجونة والمصري.

واختتم حديثه، بأن مساندة مجلس الإدارة ولجنة الكرة مسئولية كبيرة تدفعنا إلى تحقيق هدف البقاء، بجانب دعم الجماهير والوسط الرياضى والإعلامى بأسوان للفريق فى هذه المرحلة الحاسمة أهم دافع وحافز لنا.

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