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رياضة

كريم ذكري: موسيماني على دراية كاملة بالأهلي.. وباتشيكو قادر على حل أزمات الزمالك الدفاعية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:21 ص
باتشيكو
باتشيكو
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ياسمين تيسير
أكد كريم ذكري، لاعب المصري والزمالك السابق، أن القطبين يجب أن يتعلما من درس فايلر وكارتيرون.

وقال "ذكري"، أثناء حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد"، "الأهلي والزمالك لهما قيمة كبيرة في مصر وإفريقيا، ولابد أن يتعلما من درس فايلر وكارتيرون، وما حدث يثبت لنا أن الكرة بالوقت الحالي أصبحت عبارة عن مادة وعقود". 

وأكد لاعب المصري والزمالك السابق، أن "موسيماني مدرب جيد، وعلى دراية كاملة بالأهلي، كما أن اختيار باتشيكو للزمالك موفق".

وتابع "خطوط الزمالك قوية ويملك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولا أخشى على الفريق إلا في حالة الهجوم فقط لأن باتشيكو قادر على حل الأزمات الدفاعية".

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