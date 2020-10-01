AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظة القاهرة تستجيب لما نشره «صدى البلد» بشأن مشكلات حي طرة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم المحافظات
استجابت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، لما نشره "صدى البلد"، من مشكلات يعاني منها حي طرة؛ فقامت بزيارة تفقدية للحي، للوقوف على مدى توفير الخدمات وحالة الشوارع من نظافة وإشغالات وإنارة. 

من جانبه، وجه رئيس الحي، الدكتور محمد المجبر، بحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة أرض الجمعية التي تسببت في معاناة للمواطنين؛ نظرا لانخفاض مستوى الأرض بها، مما يتسبب فى انتشار المياه حول المنازل، ويترتب عليه انتشار الأوبئة والميكروبات.

وأصدرت "عبد المنعم"، تعليمات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وتم بالفعل شفط مياه الصرف من الصحى التى تحاصر المنازل، كما وجهت بالتنسيق مع م. عادل زكى، مدير المنطقة للصرف الصحى بتخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة رفع لمياه الصرف لخدمة قاطني المنطقة. 

كما وجهت بعمل عملية تطهير وتسليك للبيارة الموجودة  عن طريق  الصرف الصحى كحل مؤقت لحين  انشاء وتجهيز محطة الرفع المشار إليها، ووجهت أيضا بالقيام بأعمال المتابعة لأعمدة الإنارة بجميع شوارع الحي، وأمام محطة طرة البلد، وطريق مصر حلوان الزراعى؛ ليتمتع المواطن بشوارع مضيئة ليلا وآمنة.

كما وجهت نائب المحافظ بعمل محضر لمراجعة قرار ترخيص مستشفى عام لخدمة سكان المنطقة بحى طرة التى قد وضع لها حجر الأساس منذ عام 2014، منوهة بأهمية سرعة الرد بما تم من فحص للتراخيص المتعلقة بإنشاء المستشفى حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشائها.

وأشارت جيهان عبد المنعم، أثناء جولتها، إلى أنه تم بالفعل تم التنسيق مع وحدة تطوير العشوائيات لإعادة استكمال وإصلاح السور أو الحائط الساند والعقارات أعلى وأسفل الصور بمنطقة المدبح بحى طرة والذى يشكل خطورة على السكان والمارة والأطفال، وبناءً عليه فقد شددت على سرعة التواصل والتنسيق مع تطوير العشوائيات للبدء فى الإصلاح فى أقرب وقت ممكن.

 كما وجهت أيضا بتنفيذ حملات مكثفة النظافة والإشغالات ورفع أى تراكمات أو مخلفات بشكل دورى ومستمر، والتنسيق مع الطب البيطرى لعمل حملات للقضاء على الكلاب الضالة للحفاظ على امن وسلامة المواطنين من اى ضرر.

وكان موقع "صدى البلد " قام بعمل تقرير شامل حول المشكلات التي يتعرض لها حي طرة ،حيث يعاني أهالي حي طرة التابع لمحافظة القاهرة منطقة جنوب من الإهمال منذ سنوات، حيث انتشرت القمامة في شوارع المنطقة، كما أن ما يقرب من ٧٠٪؜ من طرق الحي غير ممهدة، مما يعوق حركة المواطنين خاصة كبار السن، بالإضافة إلى إهمال إنارة الطرق على الرغم من وجود" أعمدة" الإنارة، وتحتاج إلى تغيير لمبات فقط، كما أدى الإهمال إلى انتشار الكلاب الضالة في جميع مناطق الحي، كما يعاني أهالي الحي من عدم مستشفى عام يخدم ما يقرب من ٢٠٠ ألف نسمة بالرغم من وضع حجر الأساس للمستشفى منذ عام ٢٠١٤.

محافظة القاهرة تستجيب لما نشره «صدى البلد» بشأن مشكلات حي طرة
محافظة القاهرة تستجيب لما نشره «صدى البلد» بشأن مشكلات حي طرة
محافظة القاهرة تستجيب لما نشره «صدى البلد» بشأن مشكلات حي طرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ القاهرة تتفقد اللجان الانتخابية فى طرة والمعادى .. صور

حي طرة ليس على خريطة المسئولين.. لا رصف ولا إنارة.. الأهالي: يئسنا من إنشاء المستشفى.. والصرف الصحي يحاصر أرض الجمعية.. والقمامة والكلاب الضالة تملأ الميادين

بعد نشر "صدى البلد".. حي طرة يزيل القمامة وينير ميدان المحطة

انتشار الكلاب الضالة شكوى سكان شارع عز الدين بحى شبرا الخيمة

حي طرة يستجيب لـ صدى البلد ويقوم بنزح مياه أرض الجمعية.. صور

ترشيحاتنا

بسبب فايلر.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة قوية إلى طه إسماعيل وأيمن يونس وسيف زاهر

تعرف على موعد وصول موسيماني مدرب الأهلي الجديد للقاهرة

العناني: تأشيرات سياحية مجانية لـ 4 محافظات حتى أبريل 2021.. فيديو

دموع التماسيح.. الكاميرات ترصد تعابير وجه أمير قطر في جنازة الشيخ صباح بالكويت

بعد تدخل وزير التعليم.. تعرف على تطورات واقعة الاعتداء على بنات أستاذ جامعي في مدرسة بالدقي

تكريم آية طه طالبة الطب المكافحة وعلاج والدها وتوظيف شقيقها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تتردد لحظة.. أم تلقي نفسها وسط ألسنة اللهب لإنقاذ حياة ابنها.. والنهاية مأساوية

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

15 فائدة لـ قرع عسل