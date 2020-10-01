محافظة القاهرة تستجيب لما نشره «صدى البلد» بشأن مشكلات حي طرة

استجابت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، لما نشره "صدى البلد"، من مشكلات يعاني منها حي طرة؛ فقامت بزيارة تفقدية للحي ، للوقوف على مدى توفير الخدمات وحالة الشوارع من نظافة وإشغالات وإنارة.





من جانبه، وجه رئيس الحي، الدكتور محمد المجبر، بحل مشكلة الصرف الصحى بمنطقة أرض الجمعية التي تسببت في معاناة للمواطنين؛ نظرا لانخفاض مستوى الأرض بها، مما يتسبب فى انتشار المياه حول المنازل، ويترتب عليه انتشار الأوبئة والميكروبات.





وأصدرت " عبد المنعم"، تعليمات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، وتم بالفعل شفط مياه الصرف من الصحى التى تحاصر المنازل، كما وجهت بالتنسيق مع م. عادل زكى، مدير المنطقة للصرف الصحى بتخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة رفع لمياه الصرف لخدمة قاطني المنطقة.





كما وجهت بعمل عملية تطهير وتسليك للبيارة الموجودة عن طريق الصرف الصحى كحل مؤقت لحين انشاء وتجهيز محطة الرفع المشار إليها، و وجهت أيضا بالقيام بأعمال المتابعة لأعمدة الإنارة بجميع شوارع الحي، وأمام محطة طرة البلد، وطريق مصر حلوان الزراعى؛ ليتمتع المواطن بشوارع مضيئة ليلا وآمنة.





كما وجهت نائب المحافظ بعمل محضر لمراجعة قرار ترخيص مستشفى عام لخدمة سكان المنطقة بحى طرة التى قد وضع لها حجر الأساس منذ عام 2014، منوهة بأهمية سرعة الرد بما تم من فحص للتراخيص المتعلقة بإنشاء المستشفى حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشائها.





وأشارت جيهان عبد المنعم، أثناء جولتها، إلى أنه تم بالفعل تم التنسيق مع وحدة تطوير العشوائيات لإعادة استكمال وإصلاح السور أو الحائط الساند والعقارات أعلى وأسفل الصور بمنطقة المدبح بحى طرة والذى يشكل خطورة على السكان والمارة والأطفال، وبناءً عليه فقد شددت على سرعة التواصل والتنسيق مع تطوير العشوائيات للبدء فى الإصلاح فى أقرب وقت ممكن.





كما وجهت أيضا بتنفيذ حملات مكثفة النظافة والإشغالات ورفع أى تراكمات أو مخلفات بشكل دورى ومستمر، والتنسيق مع الطب البيطرى لعمل حملات للقضاء على الكلاب الضالة للحفاظ على امن وسلامة المواطنين من اى ضرر.





وكان موقع "صدى البلد " قام بعمل تقرير شامل حول المشكلات التي يتعرض لها حي طرة ،حيث يعاني أهالي حي طرة التابع لمحافظة القاهرة منطقة جنوب من الإهمال منذ سنوات، حيث انتشرت القمامة في شوارع المنطقة، كما أن ما يقرب من ٧٠٪؜ من طرق الحي غير ممهدة، مما يعوق حركة المواطنين خاصة كبار السن، بالإضافة إلى إهمال إنارة الطرق على الرغم من وجود" أعمدة" الإنارة، وتحتاج إلى تغيير لمبات فقط، كما أدى الإهمال إلى انتشار الكلاب الضالة في جميع مناطق الحي، كما يعاني أهالي الحي من عدم مستشفى عام يخدم ما يقرب من ٢٠٠ ألف نسمة بالرغم من وضع حجر الأساس للمستشفى منذ عام ٢٠١٤.



