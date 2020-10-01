AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد اصطدامه مع الجماهير.. الاتحاد السكندري يطلب تقريرا عن واقعة أيمن الغباشي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:31 ص
محمد مصيلحي رئيس
محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري
Advertisements
حسام الحارتي
طلب محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، تقريرا مفصلا من الجهاز الإداري للفريق عن واقعة أيمن الغباشي لاعب الفريق الأول.

كان ذلك للتأكد من تعدي أيمن الغباشي باللفظ على عدد من الجماهير التي حضرت مباراة بيراميدز والتي أقيمت باستاد الدفاع الجوي وأدت إلى اصطدام اللاعب بالجماهير عقب الهزيمة.

وقرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري دراسة الموقف جيدا، وفي حالة تأكد اشتباك اللاعب لفظيا مع الجماهير ستتم معاقبته ماليا وإداريا طبقا للائحة الجزاءات.

وتعرض الاتحاد السكندري للهزيمة أمام منافسة بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصيلحى يهدى لاعب أوكلاهوما تيشرتات الإتحاد

بعد ثلاثية المقاصة .. إيقاف مستحقات لاعبى الاتحاد السكندرى وخصم 3 % من العقود

للتغلب على الغيابات في الاتحاد.. طلعت يوسف يستعين بالناشئين أمام نادي مصر

الاتحاد السكندري يقترب من التعاقد مع صلاح ريكو لاعب مصر المقاصة

مكافأة خاصة للاعبي الاتحاد السكندري لتحقيق الفوز أمام بيراميدز

للانضمام للمعسكر.. منتخب بوركينا فاسو يستدعي إيريك تراوري

ترشيحاتنا

الأزهر: هذه النفقة واجبة على الرجل وأعظم أجرا من عتق رقبة والتصدق على مسكين

أخبار الرياضة.. فايلر يغادر المؤتمر الصحفي غاضبا .. ومجدي عبدالغني يتهكم على قناة الأهلي

العناني: تأشيرات سياحية مجانية لـ 4 محافظات حتى أبريل 2021.. فيديو

نتنياهو: الإغلاق العام قد يستمر لعام كامل

أولياء أمور المدارس التجريبية يشتكون من ارتفاع مصروفات الكتب الدراسية ..فيديو

عفوية طفل تضع منى الشاذلي في موقف مضحك على الهواء.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تتردد لحظة.. أم تلقي نفسها وسط ألسنة اللهب لإنقاذ حياة ابنها.. والنهاية مأساوية

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

15 فائدة لـ قرع عسل