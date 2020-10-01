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حوادث

وفاة ضابط وإصابة 5 مجندين في انقلاب لوري شرطة بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:49 ص
استشهاد ضابط وإصابة
استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين في انقلاب لوري
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أنغام الجنايني

استشهد ضابط شرطة، وأصيب 5 مجندين آخرين، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة لوري شرطة تابعة للأمن المركزي بطريق أسيوط الصحراوي الغربي.


 تلقى اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، مفاده وقوع حادث إنقلاب سيارة شرطة ووجود متوفي ومُصابين بطريق أسيوط الصحراوي الغربي.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة لوري شرطة، ووفاة "محمد علي مصباح"، 25 عامًا، ضابط شرطة، وإصابة 5 مجندين أخرين.

ومن بين هؤلاء المُصابين 3 من أبناء محافظة سوهاج هم:"مصطفى سيد علي"، 21 سنة، مجند، مقيم بمحافظة سوهاج، مُصاب بجرح قطعي بالجبهة والرأس (5 سم)، "مصطفى محمد السيد"، 22 سنة، مجند، مقيم بسوهاج، مُصاب باشتباه كسر بالفخذ اليسرى.، "سيد على السيد"، 21 سنة، مجند، مقيم بسوهاج، مُصاب باشتباه كسر بالذراع اليمنى واليسرى وكدمات بالجسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى الجامعي، والمُصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

حُرر المحضر الللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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