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اقتصاد

التموين: عقد أولى ندوات التنمية المستدامة للعام 2020-2021

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
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محمد صبيح
عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أولى ندوات التنمية المستدامة للعام 2020-2021 ضمن سلسلة الندوات المقترحة لهذا العام بعنوان (جامعه الطفل) بمشاركة أكاديمية البحث العلمي.

وتحدتث الدكتورة جينا الفقي - المشرف على القطاعات العلمية والثقافية والمدير التنفيذي لجامعة الطفل بمصر-  عن أهمية جامعة الطفل في رسم الخريطة المستقبلية لعلماء الغد، الإستثمار في عقول البشر، والنهضة التعليمية الجيدة للتبوء مصر مكانها الحقيقي ضمن ريادة العلم العالمي.

ويعد هذا حدث هام للغاية برز فيه أهمية دور جامعة الطفل في أكتشاف وتنمية مهارات الأطفال في سن مبكرة، وتعد جامعة الطفل هي السبيل الوحيد لتخطي حاجز سنوات التعليم إلي الجامعة المناسبة مباشرة، كيف ومتي وما مميزات الجامعة، وتحدثت الدكتورة جينا عن ذلك وأساليب التعليم الجامعي للطفل طوال فترة إلتحاقه بالجامعة. 

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فاعليات الندوة ومثلها من ندوات قادمة تشكل الإطار التنفيذي للوزارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حضر الندوة عدد من قيادات الوزارة، الاستاذة حنان الكيكي – رئيس الإدارة المركزية لقطاع مكتب الوزير – والاستاذة سناء محمد رئيس الادارة المركزية للتنمية البشرية، والأستاذ سامي مختار – رئيس الأدارة المركزية للشئون القانونية، الاستاذة وفاء بكر مدير عام شئون الأفراد بالوزارة.

وأدار الندوة وأشرف على فاعليتها الاستاذة غادة علام المشرف على إدارة رعاية العاملين.
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