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فن

تعرف على مواعيد عرض "من 20 سنة" لـ مسرح مصر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تعرض غدا الجمعة أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "من 20 سنة" في تمام الثامنة مساء على قناة "إم بي سي مصر".

تدور أحداث مسرحية "من 20 سنة"، في إطار كوميدي حول بعض الأشخاص في حي شعبي يكتشفوا سر يغير مجري حياتهم، ما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

وتعرض مسرحية "من 20 سنة" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 2 أكتوبر الساعة 8 مساءً.

من ناحية أخرى يجرى حاليا الفنان أشرف عبد الباقي، بروفات عمل مسرحية جديدة بعنوان "اللوكاندة"، ومن المقرر أن تعرض المسرحية في أواخر الشهر الحالي. 

المسرحية يتقاسم بطولتها الفنان حمدى الميرغنى، وويزو، ومن المقرر أن يتم عرضها فى مسرح الريحانى وإخراج أشرف عبد الباقى. 

وكان آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقى مسرحية "صباحية مباركة" والذى قام ببطولة على ربيع واوس اوس. 

ويشار إلى أن أشرف عبد الباقى قدم مسرح مصر لمدة 6 مواسم، وشارك في بطولته مصطفى خاطر، ويزو، حمدى المرغنى، محمد عبد الرحمن، مصطفى بسيط، وعدد كبير من الوجوه الشابة.
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