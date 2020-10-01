تعرف على مواعيد عرض "من 20 سنة" لـ مسرح مصر

تعرض غدا الجمعة أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "من 20 سنة" في تمام الثامنة مساء على قناة "إم بي سي مصر".





تدور أحداث مسرحية "من 20 سنة"، في إطار كوميدي حول بعض الأشخاص في حي شعبي يكتشفوا سر يغير مجري حياتهم، ما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.





ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

وتعرض مسرحية "من 20 سنة" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 2 أكتوبر الساعة 8 مساءً.





من ناحية أخرى يجرى حاليا الفنان أشرف عبد الباقي، بروفات عمل مسرحية جديدة بعنوان "اللوكاندة"، ومن المقرر أن تعرض المسرحية في أواخر الشهر الحالي.