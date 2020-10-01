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برلمان

برلمانى يطالب بتسهيلات فى سداد إيجارات الكافيتريات والبازارات السياحية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:17 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد
طالب النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، بتقديم تسهيلات للكافتريات والبازارات السياحية، بتأجيل سداد الإيجارات حتى نهاية العام، وتقسيط المبالغ المستحقة، سواء المؤجرة من جهات حكومية أو قطاع خاص من خلال التفاوض مع المؤجرين.

وأشاد طلعت، فى بيان له بقرار المجلس الأعلى للآثار بإعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الايجارية حتي آخر أكتوبر، لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن كورونا.

وأضاف طلعت، أن القطاع السياحى عانى بشكل كبير من الآثار الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، وقدمت الحكومة العديد من أوجه الدعم للقطاع الحيوي وهو أحد أهم مصادر العملة الصعبة التى تأثرت بشدة، داعيا لمزيد من التضامن مع العاملين بالقطاع للمرور من هذه الأزمة والوصول لمرحلة التعافى الاقتصادي.

وكان ذلك بعد أن قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في اجتماعه الأخير بإعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات لحين انقضاء الأزمة وعودة الحركة السياحية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد ( Covid-19).

وعلى صعيد آخر ، افتتح رئيس مجلس الوزراء رافقه وزير السياحة والآثار يوم الخميس الموافق ٥ مارس ٢٠٢٠ ، مشروع تطوير هرم زوسر المدرج بحضور سفراء العديد من دول العالم وأعضاء مجلس النواب، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء الغرف، جاء الافتتاح بعد انتهاء أعمال ترميم هرم زوسر، الذي يعد أقدم بناء حجري في التاريخ .
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