AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محمد أبو العينين: جامعة الملك سلمان ستغير مفاهيم التعليم الجامعى فى مصر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:47 م
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين بعد فوزه برئاسة شعبة المستثمرين
Advertisements
أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، أن منظومة التعليم الجامعى  فى مصر ستشهد خلال الفترات المقبلة طفرة غير مسبوقة بعيدًا عن الرؤية التقليدية.


وأوضح «أبو العينين»، خلال كلمته بعد فوزه برئاسة الشعبة العامة للمستثمرين بالتزكية، أن الرؤى التى اطلع عليها لجامعة الملك سلمان تؤشر لواقع جديد سيغير مفاهيم التعليم الجامعى فى مصر، لافتًا إلى أنها تعتمد على الإبداع والقدرات والكفاءة وتتطلع لخطط خارج الصندوق.


وقال "أبو العينين" إن التعليم بدأ يتغير محوريا فى مصر ويتواكب مع متطلبات العصر واحتياجات السوق، موضحًا أن نجاح العملية التعليمية يتوقف على تكامل قدرات كل من المعلم والطالب فى الجامعة.


وأعلن إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، عن فوز رجل الأعمال محمد أبو العينين برئاسة شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية.


وقال "أبو العينين" إنه فخور برئاسة شعبة المستثمرين وانتمائه للاتحاد العام للغرف التجارية تحت مظلة إبراهيم العربى، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضع الرؤى والخطط التى ستعمل على تشجيع الاستثمار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة المرأة بغرفة القاهرة تنظم مسابقة لتشجيع الأسر المنتجة

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية

أبو العينين: القيادة السياسية تشجع القطاع الخاص لضخ استثمارات وإقامة مشروعات مشتركة مع الأجانب

بعد فوز أبو العينين برئاسة شعبة المستثمرين.. إلهام أبو الفتح رئيسا للجنة العلاقات العامة

محمد أبو العينين رئيساً.. تعرف على التشكيل الكامل للشعبة العامة للمستثمرين

أبو العينين: العالم يحسد مصر على الإنجازات التي تحققت في الـ 6 سنوات الأخيرة

ترشيحاتنا

موسيماني يغادر جنوب أفريقيا "باكيا" قبل التوجه إلى القاهرة لتدريب الأهلي.. فيديو وصور

في ذكرى ميلاد أمين الهنيدي.. طرد عادل إمام وعانى من السرطان

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب

بعد أحدث ظهور.. الجمهور يساند بسمة وهبة ويدعو لها بالشفاء

أعراض مخيفة تظهر على كبار السن عند الإصابة بكورونا.. تفاصيل

لم يلتقيا مطلقًا.. بريطانيان يريان بعضهما يوم الزفاف والنتيجة مدهشة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب