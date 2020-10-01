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رياضة

لجان تفتيش مالية وإدارية على الهيئات الشبابية والرياضية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:16 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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ريهام بكير
تعلن وزارة الشباب والرياضة أنه بدءًا من يوم السبت الموافق 11 أكتوبر، أن لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات وتنسيقًا واتساقًا مع النيابة العامة وكل الجهات الرقابية في الدولة سوف تبدأ في المرور والمتابعة والتفتيش على جميع الهيئات الشبابية والرياضية شاملة كافة الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب وكل الهيئات الرياضية والشبابية الكائنة في جميع ربوع ومحافظات الجمهورية.

وأهابت وزارة الشباب والرياضة برؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومسئولي الإدارات التنفيذية بجميع الهيئات الشبابية والرياضية بالالتزام بضرورة توفير وإتاحة وتيسير كل الإمكانات والمتطلبات الخاصة بعمل تلك اللجان.

وذلك أخذًا بعين الجد والاعتبار بأنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل من يثبت مخالفته أو قيامة بأى شكل من أشكال عرقلة سير عمل أو توانيه عن تقديم أي مستندات مطلوبة لعمل تلك اللجان.
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