السيسي: مصر من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية تمكين المرأة سياسيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية أن تخطو خطوات ثابتة في مجال تحقيق المساواة وتمكين المراة واحتفلت العام الماضي بمرور 100 عام على مشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة.





وأضاف الرئيس السيسي في كلمته بالذكرى الـ 25 للمؤتمر الدولي الرابع للمرأة: مصر كانت من أوائل دول العالم التي وضعت استراتيجية لتمكين المرأة سياسيا وتوفير الحماية لها كما تم تطوير البنية التشريعية ذات الصلة بالمرأة من خلال اقرار عدد من التشريعات الجديدة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة".





وتابع الرئيس السيسي:" استراتيجية تمكين المرأة تدعم مشاركة المرأة الفاعلة في الحراك المجتمعي دون اي تمييز مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف والتحرش والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة".





واكمل الرئيس السيسي:" وقد اثمرت الجهود عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء والبرلمان المصري إلى 25%".



