مدرك لقيمة الأهلي.. نبيل الحلفاوي يشيد بتعاقد الأهلي مع موسيماني

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أهمية تولي بيتسو موسيماني تدريب النادي الأهلي في الفترة الحالية خلفا للسويسري لرينيه فايلر.





وكتب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏‎#موسيماني.. بالنسبة للمنتخب أنا من المنحازين للمدرب المصري. لأنه يتسلم الجاهزين ويوظفهم ويبث فيهم الروح. أما بالنسبة للأندية فهي مصنع اللاعبين.. وقت طويل للتدريب والتطوير. وهنا".





واضاف نبيل الحلفاوي "‏ وهنا أفضل الأوروبيين لصلتهم المباشرة بأحدث الأساليب العلمية المستخدمة في المصنع. فهل جنوب أفريقيا أكثر مواكبة منا للتطورات الأوروبية؟ ربما.





أما الجوانب الإيجابية في هذا الاختيار فهي أنه أولا صاحب سيرة ذاتية قوية.. ثانيا على دراية بدروب أفريقيا ولن يحتاج وقتا للتأقلم..".





وتابع نبيل الحلفاوي" ‏وهو الأهم متابع جيد للأهلي والكرة المصرية. مدرك لقيمة الأهلي ويكاد يكون منبهرا بجماهيريته رابعا على المستوى الشخصي هو يجيد التعامل مع الإعلام. نجاحاته لم تنل من تواضعه متفائل به وأثق أنه سرعان ماسيكتسب محبة اللاعبين والجمهور وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة للمستطيل الأخضر".





وتوصل مجلس إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مع موسيماني مدرب فريق صن دوانز خلال الساعات الماضية من أجل تدريب الفريق خلفا للسويسري فايلر، ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صن داونز.









ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.



