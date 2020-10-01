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أخبار العالم

بسبب مرتزقة تركيا.. المسماري: ليبيا تواجه تهديدا أمنيا خطيرا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:31 م
أحمد المسماري
أحمد المسماري
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شيماء مصطفى
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن ليبيا تواجه تهديدا أمنيا خطيرا جدا غرب البلاد.

وأضاف المسماري أن هناك مجموعات متطرفة تسيطر على مطارات غرب البلاد.

وأشار إلى أن تركيا تواصل نقل المليشيات والمرتزقة عبر المطارات المتواجدة في الغرب الليبي.

ولفت المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن أنقرة نقلت عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزقة السوريين إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة.

وتابع المسماري قوله إن القيادة العامة ترحب بفتح الخطوط الجوية أمام الطيران المدني، موضحا أن كل الطائرات المدنية يجب أن تخضع للتفتيش في مطار بنينا ببنغازي.

وأكد أن الطائرات المدنية تخضع للتفتيش لضمان عدم تهريب إرهابيين.
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